慈濟科大招收原住民、新住民專班 獎學金優395人報考

慈濟科技大學4月11日辦理109學年度五專部護理科原住民、新住民子女專班，不但續招100名原住民公費生，還招生50名新住民子女公費生，共吸引395人報考（分別是295名原住民考生、104名新住民考生，4人具雙重身份），錄取率僅三成七。考生和家長不諱言，就是衝著求學五年不花半毛錢，還有零用錢可領！

校長羅文瑞表示，教育部核准去年（108學年）首度招收新住民子女專班，今年更爭取到50個名額。由於教育部來文表示，護理公會希望，護理人力能提升到學士學位以上，改為增加四年制護理系招生人數。未來，慈濟科大將規劃四技新住民專班，繼續幫助有心向上的孩子求學就業。只要考生錄取，未來五年求學，不用負擔住宿、伙食、服裝、書籍等費用，每月還能領3,000至5,000元零用金，畢業後即可進入慈濟醫療體系就業，相當於未來就業的保證。

應考的新住民考生，分別有越南、中國、印尼、柬埔寨、緬甸、菲律賓、泰國、瓜地馬拉等背景。其中，越南籍新住民子女多達53人。宜蘭考生李翊瑄（中國籍新住民子女）表示，在媽媽和學姊推薦下，得知護理師工作穩定，決定以新住民專班為目標。為了準備考試，還特別擬定讀書計畫，平常認真上課，放學補習到九點半，回家再繼續讀書兩個小時，有了充分的準備，對考試充滿信心。

新住民考生家長白雪（越南籍）表示，女兒很幸運的趕上最後一次新住民專班考試，不但全力支持，也希望孩子將來認真讀書，回饋社會。新住民考生家長邱金鶯（越南籍）表示，目前收入不穩定，難免生活拮据，若孩子能順利考上，讀書五年都不用錢，減輕不少經濟壓力。

特別的是，臺東池上國中老師葉佳祝，專程陪同16位學生來考試。葉佳祝老師表示，學生大多是低收入戶，若能不增添家裡負擔來學得一技之長，就是最快翻轉人生的方法。所以，特地準備歷年考古題為學生複習。考生張力友（中國籍新住民子女）表示，看準新住民專班每個月都有零用金，就不用和家裡伸手拿錢了，未來也想擔任親善大使出國交流。

訊息來源：慈濟科大網站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)