義大利男高音波伽利復活節演唱會　台灣13日米蘭暖心直播

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 義大利男高音安德烈波伽利將舉辦線上直播演唱會，將於台灣時間4月13日在波伽利的官方頻道免費播出。

新冠肺炎疫情肆虐，義大利確診人數位居全球第三高，死亡人數逼近2萬，引發各界關注，知名義大利男高音安德烈波伽利(Andrea Bocelli)將米蘭舉辦「希望之歌演唱會」替全球禱告祈福，並透過線上直播不分國界一飽歌迷耳福。

音樂公司新聞稿表示，隨著近期全球新冠肺炎疫情越演越烈，再加上復活節即將到來，義大利米蘭市市長特別邀請波伽利(Andrea Bocelli)至義大利著名地標 —米蘭大教堂，舉辦沒有現場觀眾的「波伽利：希望之歌演唱會」，從義大利向全球直播，期盼透過網路的力量向全世界傳達愛、治癒、和希望的訊息。

波伽利除了想要讓全球樂迷在此刻能夠依舊感受復活節的氣氛之外，更希望能為所有正在被新冠肺炎疫情影響的人們祝禱，當天演唱會現場只會有波伽利及樂手等少數工作人員，整場演出將於台灣時間4月13日凌晨一點在波伽利的官方YouTube頻道向全球樂迷免費播出。

波伽利表示，我相信大家一起禱告的力量，每一個人現在確實都需要這些力量。感謝有網路直播的幫助，讓我們能聚集世界各地的雙手一同為受傷的地球祝福禱告。

這場史無前例的網路音樂會將由管風琴家維亞奈利（Emanuele Vianelli）伴奏，當天將表演的曲目包括「聖母頌」、「聖哉馬利亞」和「奇異恩典」等多首經典名曲。

米蘭市長朱塞佩薩拉（Giuseppe Sala）表示，他很高興波伽利接受了這次的演出邀請，今年復活節對我們所有人來說將是非常不同的，我相信波伽利的嗓音將成為我們如今渴求的慰藉，能夠溫暖每個人的心靈。

Andrea Bocelli Foundation基金會目前也已啟動募款活動，希望幫助所有義大利的醫療人員並提供所需的儀器及設備。這場充滿意義的「波伽利：希望之歌演唱會」將於台灣時間4月13日凌晨一點，於波伽利官方YouTube線上直播，所有台灣的樂迷朋友千萬不要錯過這場頗具意義的音樂盛事。



（圖／音樂公司）