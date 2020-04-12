台灣12日新增3例武漢肺炎病例　2境外移入1本土感染

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增三例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），目前國內累積388例確診案例。

本土個案為20多歲男性（案386），為案195（自美國境外移入，3月中旬確診）之同住友人，有過敏症狀，於案195確診後列為接觸者，進行居家隔離，於今日確診。

指揮中心指揮官陳時中指出，案386原本已經完成居家隔離，但在指揮中心回過頭檢視他的症狀後，決定進行採檢，結果發現是陽性。

陳時中稍後回應記者提問時表示，衛生單位現在針對接觸者要解除隔離前，都會再次檢視隔離者有無相關症狀，並判斷是否要採檢；案386是在新措施開跑前就已經解除隔離，但衛生單位在擴大篩檢實施後決定要回溯採檢。

疾病管制署副署長莊人祥則表示，案386在解除居家隔離後返回公司工作，並出門購物，不過他在解除隔離後，有依照衛生單位指示實行自主健康管理，因此出門都有配戴口罩。

莊人祥指出，疫調人員待明（13）日會至案386公司匡列相關接觸者。

日前因為清明連假南部及東部觀光景點湧入大量人潮，導致民眾擔心是否有爆發大規模感染的可能，指揮中心日前表示到本周日之前將是關鍵，今日陳時中表示，可以說是第一階段沒有出現大規模感染的徵兆，但仍會持續觀察。

另外，今日新增兩例境外移入個案，分別為40多歲男性（案387）及40多歲女性（案388）。其中案387於2月20日前往美國工作，3月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行服藥並無就醫；4月10日返國時機場採檢，於今日確診。

案388為案358之妻子，於1月13日一同前往英國探親，4月2日抵台後，居家檢疫期間出現味覺及嗅覺喪失，於3日就醫採檢，今日確診。

國內至今累積388例武漢肺炎確診案例，分別為333例境外移入及55例本土感染病例；確診個案中六人死亡，109人解除隔離，其餘持續住院隔離中。