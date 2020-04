【武漢肺炎】非洲僑民淪落街頭　中國被控種族歧視　美國：中非夥伴關係空洞

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)廣州爆發與奈及利亞僑民有關的2019冠狀病毒疾病(COVID-19)病例後,當地非洲僑民遭驅逐淪落街頭,美國指控中國當局「仇視」非洲人。

廣州的非洲僑民告訴法新社,在傳出和奈及利亞僑民有關的病例後,他們遭到當地人懷疑而被趕出住處,要入住飯店也遭到拒絕。

廣州當局稱,至少有8名確診民眾曾待過有「小非洲」之稱的廣州市越秀區,其中5人是奈及利亞公民。報導指他們違反強制隔離規定,到過8家餐廳和其他公共場所,連累近2000人必須接受檢測或隔離,因此瞬間引發眾怒。

廣州證實,截至9日當地已有114起境外移入病例,其中16名病患是非洲人,其餘則是海外歸國的中國公民。這導致非洲人在中國成為被懷疑、不信任與歧視的目標。

若干非洲僑民向法新社表示,他們從住處被強制趕出,要入住旅館和飯店也遭到拒絕。

日前從住處被趕出的24歲烏干達交換生馬賽亞斯(Tony Mathias)說:「我在橋下睡了4天,沒吃東西。我到處買不到東西吃,沒有店舖或餐廳要做我的生意。我們就好像是流落街頭的乞丐。」

美國國務院發言人表示:「這種對在中國生活和工作的非洲人的迫害虐待,不禁令人想到中非夥伴關係其實有多麼空洞。」

「就在我們應該協助彼此從這個因隱匿而爆發的疫情復甦之際,中國官員卻忙著驅逐非洲學生,讓他們流落街頭沒東西可吃,沒地方可住。」

媒體「中非項目」總編輯奧蘭德(Eric Olander)說:「中國對非洲交往是中央政府的事,但對外僑執法卻是地方層級的事。」

奧蘭德表示:「這就說明了為什麼會有不一致現象存在,即我們在對非洲外交方面聽到了比較樂觀的訊息,但非洲在華商人、學生和其他僑民卻遭遇了與日俱增的日常生活難題。」

China is denying Africans access to their houses and hotels in the country, claiming they are doing this to curb the spread of Coronavirus. So many Africans have been rendered homeless on the streets of China because of this. pic.twitter.com/EStj3Pmatm