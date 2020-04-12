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【武漢肺炎】非洲僑民淪落街頭　中國被控種族歧視　美國：中非夥伴關係空洞

若干非洲僑民表示，他們從住處被強制趕出，要入住旅館和飯店也遭到拒絕

By  中央社
2020/04/12 11:15
非洲僑民淪落中國街頭（圖擷取自Africa Facts Zone Twitter影片）

非洲僑民淪落中國街頭（圖擷取自Africa Facts Zone Twitter影片）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)廣州爆發與奈及利亞僑民有關的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後，當地非洲僑民遭驅逐淪落街頭，美國指控中國當局「仇視」非洲人。

廣州的非洲僑民告訴法新社，在傳出和奈及利亞僑民有關的病例後，他們遭到當地人懷疑而被趕出住處，要入住飯店也遭到拒絕。

廣州當局稱，至少有8名確診民眾曾待過有「小非洲」之稱的廣州市越秀區，其中5人是奈及利亞公民。報導指他們違反強制隔離規定，到過8家餐廳和其他公共場所，連累近2000人必須接受檢測或隔離，因此瞬間引發眾怒。

廣州證實，截至9日當地已有114起境外移入病例，其中16名病患是非洲人，其餘則是海外歸國的中國公民。這導致非洲人在中國成為被懷疑、不信任與歧視的目標。

若干非洲僑民向法新社表示，他們從住處被強制趕出，要入住旅館和飯店也遭到拒絕。

日前從住處被趕出的24歲烏干達交換生馬賽亞斯（Tony Mathias）說：「我在橋下睡了4天，沒吃東西。我到處買不到東西吃，沒有店舖或餐廳要做我的生意。我們就好像是流落街頭的乞丐。」

美國國務院發言人表示：「這種對在中國生活和工作的非洲人的迫害虐待，不禁令人想到中非夥伴關係其實有多麼空洞。」

「就在我們應該協助彼此從這個因隱匿而爆發的疫情復甦之際，中國官員卻忙著驅逐非洲學生，讓他們流落街頭沒東西可吃，沒地方可住。」

媒體「中非項目」總編輯奧蘭德（Eric Olander）說：「中國對非洲交往是中央政府的事，但對外僑執法卻是地方層級的事。」

奧蘭德表示：「這就說明了為什麼會有不一致現象存在，即我們在對非洲外交方面聽到了比較樂觀的訊息，但非洲在華商人、學生和其他僑民卻遭遇了與日俱增的日常生活難題。」

Africa Facts Zone (來源/Twitter)
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