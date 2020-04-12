「台灣寫給世界的信」登紐約時報　募得千萬資金將何去何從?

台灣人寫給世界的信預計於14日刊登於紐約時報（圖擷取自官網） 台灣人寫給世界的信預計於14日刊登於紐約時報（圖擷取自官網）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 神速達標的募資計畫「台灣給世界的一封信」將於紐約時報刊登全版廣告，初擬草稿已於線上公布，開放網友提供修改意見，預計於14日正式於紐時登出。

新冠肺炎只是導火線！世衛組織（WHO）秘書長譚德塞於8日記者會上表示，自己受種族歧視等言語辱罵霸凌，其來源為台灣網軍，更稱我國外交部也知情並縱容此舉，雖然他說不在意，但抹黑台灣形象言論引起台灣網軍憤怒，並決定正大光明的漂亮反擊。

由英語達人網紅阿滴發起的募資計畫，知名設計師聶永珍設計，名為「台灣人寫給世界的一封信」，英文則為This Attack Comes from Taiwan，於網路集資購買紐約時報全版版面，試圖讓真相瓦解譚德塞對台灣的惡意攻擊，並主動對國際伸出援手。

該計畫於10日發起，短短15小時內已神速達標400萬元，至今(12)日已募得超過1900萬元，贊助人數破26,980人，創下該平台達標新紀錄。

然而，有網友看完該文的中英文草稿後，認為英文標題中使用「Attack」字眼太強烈﹔有人質疑中式思考的長信無法打動美國人，反成抱怨文；更有人直言，本來譚德塞口說無憑，現在不是直接奉上他被台灣攻擊的證據？

網友在「批踢踢八卦板」發文，表示雖然該計畫初衷很好，但文章卻有改進空間並提出建議，「刊登在美國報紙應以美國人為目標對象，目的要放在讓世界知道台灣想要幫忙也正在幫忙，讓台灣有機會進入世衛。」

原po更提及，「若要引起關注，要回應譚德塞內容是否影響美國人利益，讀者在3分鐘內就會決定是否繼續閱讀，因此要注意開頭有無重點或者吸不吸引人。」

發起人之一的林祖儀透露，請大家不用擔心「Attack」一詞，目前以「Help」為主，團隊也爭取到更多時間修改內容。

林祖儀說明，團隊原先跟紐約時報談好於明（13）日刊登，需於11日凌晨5點交稿。但這個計畫進行了更動，經過一番斡旋，成功把訂單改成4月14日刊登，初擬的公開信內容，放在集資平台的"計畫更新"，讓所有人閱讀，留言提供建議。

針對目前多出約 1,500 萬的資金，林祖儀強調，團隊有初步討論運用的方針，但希望收集贊助者對資金運用的意見，提供問卷給集資贊助者填寫，密碼： taiwancanhelp，填寫截止時間是台灣時間為今（12）日晚間 23點59分。