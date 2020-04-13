【武漢肺炎】安倍一派悠閒呼籲「宅在家 」　日本民眾又愛又恨、推文讚數創新高

推文影片中日本首相安倍(右) 抱著狗狗, 一派悠閒的模樣, 讓部分民眾覺得很"傷眼";左為歌手星野源, 演唱防疫歌曲 ... 推文影片中日本首相安倍(右) 抱著狗狗, 一派悠閒的模樣, 讓部分民眾覺得很"傷眼";左為歌手星野源, 演唱防疫歌曲 (推特截圖)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫情持續延燒，首相安倍晉三昨(12日)在推特發文並附上影片，呼籲民眾待在家中。雖然這則推文引發不少批評，但按讚數也創安倍推文新高紀錄。

安倍昨天在推文中提醒民眾說，雖然「不能和朋友見面，也不能參加聚會」，但這樣的行動將拯救許多生命，也可以減輕在極為嚴峻環境中奮鬥的醫療人員負擔，「對每一個人的配合，由衷表達感謝之意」。

安倍的推文除了上述文字外，還附上日本歌手星野源創作的防疫歌曲「在家跳舞吧」，加上安倍自己坐在家中看書、喝茶、抱狗狗等影像。推文上傳後短短幾小時就被轉推逾9萬次，截至台灣時間今天下午5時為止，按讚數已逾38萬次。

日本媒體報導稱，一般人認為安倍推文及影片要傳達的訊息，「是像這樣待在家中度過假期」，呼籲民眾宅在家裡，非不得已不要外出，許多人給予安倍正面評價。

不過因為影片中的安倍一派悠閒待在家中，也有網友批評，「很多日本民眾都對未來的生活感到不安，可以這麼優雅地抱著小狗，坐在高級沙發上喝茶嗎？」更有網友抨擊「在國民生活大不易的時候，舉止未免太過輕率」等。

儘管如此，日本內閣官房長官菅義偉今天（13日) 說，安倍影片與推文主要目的是希望年輕人能待在家中，「透過社群網站宣傳是極為有效的方式」。

菅義偉還說，就他所知，安倍12日這則推文的按讚數，已超越過去最高紀錄35萬次，獲網友廣泛回響。

（文字參考: 中央社)