【武漢肺炎】台灣行政院與北市合作 「口罩實名制販賣機」12日起試賣　30秒就可取貨

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央與台北市政府試辦的「實名制口罩自動販賣機」今天(11日) 亮相，明天(12日) 起可在信義區健康服務中心刷健保卡購買，口罩機有3台，口罩每日數量有限、售完為止。

「信義區健康服務中心」口罩販賣機開放時間如下:

❤平日~上午8時30分至晚間6時30分；

❤例假日~上午8時30分至中午12時。

❤使用方式~民眾插入健保卡，立即連線至健保署系統核實身分，透過多樣化的行動支付方式付費後，即可取得口罩 (僅需30秒就能取得口罩，也不會有重複領取的情況發生)

❤付款方式~可用Apple Pay、Google Pay、 Line Pay及街口支付，或是用悠遊卡和icash付款。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會致詞時表示，口罩政策爭議很多、各種建議都有，「我天天都在算（口罩數量）、一片片在算」。

14天9片政策上路，第一天就售出1800多萬片，加上實名制的130萬及公務配送的400多萬片，一天就要用掉2300多萬片。

陳時中說，現在口罩產能比較穩定，很高興有新科技協助民眾購買，希望這樣科技化的東西越來越多，讓大家更方便，並感謝市長柯文哲與地方政府的努力。

柯文哲則表示，管制口罩是應該的，但「像我這種強調SOP、強調效率的人，看到一大堆人排隊在買口罩就受不了」，後來市府組織一個技術團隊，再去找健保署串接資料庫，也透過副市長黃珊珊常常跟行政院副院長陳其邁講電話、討論細節。

柯文哲並建議，如果庫存量禁得起，可以試試讓民眾一次買一個月份量，減少大家排隊次數，用自動販賣機效益也比較高。未來會繼續配合中央政策，看技術還有沒有需要精進之處。

在個人臉書po文中，柯文哲則表示:

新的政策需要實驗，口罩販賣機先在信義區健康服務中心試用，做壓力測試，也確保資安後， 下一步就是在北市12個行政區全面上線。希望公私協力，中央地方合作，能讓全台人民受惠。

這款口罩販賣機是由MSI微星科技旗下ACS「汽車暨商用解決方案」事業本部，與國內首屈一指的電子支付軟體商「業安科技」，共同合作開發，領先推出國內第一台具互動顯示螢幕之「口罩實名制販賣機」，在不侵犯個資隱私的情況下，提供民眾除了藥局和網購之外，另一種更便捷的口罩購買方式。

微星科技指出，經過台北市長柯文哲先生親自測試的結果，僅需30秒就能取得口罩，也不會有重複領取的情況發生，對於沒有時間排隊買口罩的上班族以及不擅長操作網購的長者們來說，「口罩實名制販賣機」正式上線後讓民眾購買口罩更為方便。

(本文資料來源:中央社/微星科技官網/柯文哲臉書)