法國費加洛報：中國買通非洲操縱世衛

法國費加洛報昨天（10日）分析中國如何透過金錢拉攏並收買非洲國家，以獲得國際組織中的選票。受訪者指出，中國對聯合國的操弄，已引起許多歐洲國家不滿。

自從美國揚言暫停捐助世界衛生組織（WHO）資金，以抗議世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）親中言論後，美中世衛角力戰再度升溫，而台灣在其中扮演關鍵角色。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲美國總統川普「別把病毒政治化」。

然而，費加洛報（Le Figaro）以「中國如何幕後操縱世衛」為題指出，中國對世衛等聯合國旗下組織的影響力，已經明顯到不僅美國政府，甚至許多歐洲國家也認為應該加以抵制。

日前川普與多位美國共和黨國會議員抨擊世衛低估疫情嚴重性，成為「隱匿疫情的共犯」。在中國的壓力之下，世衛沒有在一月底宣布國際緊急狀態，並批評美國政府禁止自中國來的旅客入境。美國表示世衛不僅沒有保持客觀，更糟的是，譚德塞還不斷地稱讚中國防疫「透明」，儘管大家都知道中國政權欺瞞疫情、壓低數字。

報導寫道，自2010年起，中國影響力便開始增長，並把手伸進大型國際組織裡掌握權力。藉著美國淡出多邊體系的時機，中國悄悄地增加它在聯合國安理會以及世界衛生組織等衛星機構中的籌碼。「中國就像章魚一樣，將爪子伸進國際組織真空處，並把它的候選人拱上戰略性職位」。

除了世衛，中國還掌控聯合國糧食及農業組織、聯合國工業發展組織（UNIDO）、國際電信聯盟（ITU）等。中國也參與許多聯合國維和行動，以增加它的貢獻並企圖改寫部分章程。

一名曾派駐中國的法國外交官對此提出警示，「中國正一步步掌控聯合國」。

在掌控海上航線話語權與第5代行動通訊（5G）技術後，共產黨正企圖利用國際組織創造「後西方時代的新秩序」。上述法國外交官向費加洛報表示：「中國的目標是要在聯合國內建立新語（Newspeak），並破壞人權保障規章，因為中國認為那是西方強加的價值觀。它正在打造一個反人權、反西方的同盟陣線。」

文章接著分析中國與衣索比亞的關係。日前因在電視上質疑華為而遭提告的法國智庫戰略研究基金會（FRS）學者倪雅玲（Valerie Niquet）正在撰寫一本關於非洲如何淪為中國工具的專書。她向費加洛報表示，「中國和非洲許多國家結為同盟，後者會在聯合國上為中國提出的決議案投下贊成票」。

而非洲國家中，衣索比亞和中國的關係又格外不同。幾位衣國領導人都是前馬克思主義捍衛者，中國在當地亦有大量投資。北京同時資助非洲聯盟（African Union,AU）總部，因此當非洲聯盟站出來力挺遭美國痛批的世衛時，也不令人意外。

在中國的支持下，前共產黨黨員譚德塞於2017年拿下世衛秘書長一職。倪雅玲表示：「自此，世衛一步步跟著中國的言論，像鸚鵡一樣復述。世衛沒有盡到責任，但這就是北京要的。同樣的，因應中國要求，世衛也拒絕給予台灣觀察員身分。」

報導表示，自疫情爆發後，北京當局開始透過人道外交等方式進行軟實力攻勢。當然，中國也是精心挑選協助對象。例如義大利，就是中國一帶一路的主要歐洲支持國；而援助荷蘭，則是因為該國6月即將決定是否開放華為5G進入市場。

中國也試圖向國際社會推銷抗疫模式，並漂白因起初隱匿疫情、訓誡醫生李文亮等行為而受損的聲譽。

然而中國的行徑引發國際社會廣泛批評。尤其中國4月1日獲任命加入聯合國人權理事會協商小組的宣布，更引起眾多非政府組織反彈。人權組織「聯合國觀察」（UN Watch）批評此舉「荒謬且不道德」，如同「讓縱火犯當消防局長」。

文章寫道，歐洲國家越來越不掩蓋對中國的憤怒，他們指控中國以公衛外交之名，增加自身影響力及籌碼，並企圖改寫疫情起源。此外，歐洲國家開始擔心對於中國的大幅經濟依賴，例如在醫療、口罩與藥品方面。

對倪雅玲而言，認為中國會改變是不切實際的。她說：「中國的形象已面臨嚴重損害，我不認為中國模式能成功說服他國。我們給了中國政權它不配獲得的地位，以為它會有所改變，然而北京的目的是掌握權力。中國完全不遵守規則，它不會照章行事。」

倪雅玲強調，雖然美國和中國常常被拿來相提並論，但不能混淆誰才是加害者。她向記者說：「帶來病毒的不是美國，而是中國！必須釐清真正的責任所在，為此，應該訴諸國際法庭。」