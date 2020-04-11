力麗觀光推出線上旅展 聯合住宿券2999元

新冠疫情持續延燒，飯店業推出住宿券再加碼衝住房率在逆勢中成長。台灣知名連鎖飯店「力麗觀光」， 集結「力麗哲園」、「力麗儷山林」、「力麗馬告生態園區」及「高雄哲園學產文教會館」等品牌分布於台北、日月潭、高雄、墾丁、與宜蘭等營運據點，即日起至5月20日(三)進行「2020力麗觀光春季線上旅展」促銷活動，推出超值優惠旅展聯合住宿券，每張只要NT$2,999元。除此之外，5月底前持住宿券入住的消費者可享住宿「買一晚送一晚」，提供民眾更聰明消費省荷包的優質選擇！

力麗觀光董事長蔡宗易表示，此次疫情影響推出力麗觀光春季線上旅展聯合住宿券，購買住宿券有履約保證先保障消費者的優惠價格外，飯店特別推出五月底前使用住宿券入住可享「買一晚送一晚」的優惠，好處多多。購買住宿券單筆消費3張即可額外獲得力麗觀光「300元抵用券」，消費滿5張，即可額外獲得「免費房型升等券」及力麗觀光「300元抵用券」各乙張；滿10張再加碼贈「假日免加價券」及「力麗觀光旅展聯合住宿券」各乙張。如企業行號有大宗購票的需求還可享有更多優惠，就是要回饋長久以來支持力麗的消費者們。

2020 春季線上旅展力麗觀光聯合住宿券適用於全台營業據點，包括力麗哲園飯店台北館、日潭館、月潭館，以及棲蘭山莊、明池山莊與高雄哲園學產文教會館，另外適用儷山林日月潭館及墾丁館等9個館別，只要平日持券即可入住基本雙人房房型：

入住力麗哲園飯店-台北館精緻客房可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外加贈「好稻埕牛肉麵兩客」，加價300元可升等至「豪華客房」或「豪華雙人房」，且假日入住免加價。2020年5月31日前使用住宿券入住享免費續住第2晚或當日入住2間。

入住力麗哲園飯店-日潭館或月潭館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈「日月潭遊湖船票兩張」。2020年5月31日前使用住宿券入住享免費續住第2晚或當日入住2間，週六入住只需加價1000元。

購買住宿券加價NT$1,000，即可入住儷山林會館-日月潭館「豪華山景雙人房」乙晚與活力早餐兩客，還可獲得「日月潭遊湖船票兩張」。2020年5月31日前使用住宿券入住平假日皆不需再加價使用。

購買住宿券2020年5月31日前及11-3月入住儷山林會館-墾丁館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」。持券4-6月及9-10月入住墾丁館，即可免費升等「豪華家庭房」住宿乙晚與活力早餐四客。

入住力麗馬告生態園區的棲蘭山莊「歐式雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「棲蘭森林遊樂區門票兩張」、及「雙人精緻下午茶套餐乙份」。2020年5月31日前使用住宿券入住可享週六不加價優惠。

入住力麗馬告生態園區的明池山莊「歐式雙人房」或「原野雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「明池森林遊樂區門票兩張」、及「雙人精緻下午茶套餐乙份」。2020年5月31日前使用住宿券入住可享週六不加價優惠。

入住高雄哲園學產文教會館(力麗哲園飯店-高雄館)「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外加贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」。2020年5月31日前使用住宿券入住可享週六不加價優惠。

線上旅展買多贈好禮，即日起至5/20(三)至「2020力麗觀光春季線上旅展」，購買麗力觀光聯合住宿券，消費購買住宿券單筆消費3張即可額外獲得力麗觀光「300元抵用券」，消費滿5張，即可額外獲得「免費房型升等券」及力麗觀光「300元抵用券」各乙張；滿10張再加碼贈「假日免加價券」及「力麗觀光旅展聯合住宿贈品券」各乙張。超值優惠買多贈多！詳情請上2020力麗觀光春季線上旅展專區搶購。