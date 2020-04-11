和逸&慕軒飯店 「買一送一」全台超值登場

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店(台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館)與慕軒飯店全台五間飯店，即日起至2020年5月31日攜手推出餐廳美食『買一送一』超值優惠，不僅可免費享用春季「白蘆筍饗宴」、「頂級肋眼牛排」等極致佳餚，用餐滿額可再抽餐券、精選酒款和最高價值6萬多元的套房住宿券等多項好禮，絕不能錯過!

Cozzi THE Roof招待你 第二客海陸主餐自由選擇

位於和逸飯店·高雄中山館30樓的高空餐廳Cozzi THE Roof，即日起至2020年5月31日推出點「8盎司美國頂級肋眼牛排」主餐1,250元，享第二客餐點免費，只要1,250元內主餐皆可自由選擇，搭配半自助式輕食沙拉吧，有精緻冷盤、鮮果沙拉、湯品、甜點、冰淇淋等多種美食，活動期間用餐滿千即可參加抽獎，每月抽出精選午餐券、下午茶券、星光晚餐券和市價三萬多元的和逸飯店舒適套房雙人住宿券等獎項。

和逸超值下午茶買一送一 大人小孩開心同饗

緊鄰捷運站的和逸飯店‧台北民生館和台北忠孝館的「樂活輕食下午茶」，同步推出指定海鮮奶油焗麵午茶套餐520元、肉醬千層麵午茶套餐459元和指定飲品全面買一送一，最適合揪好友隨時隨地享受超值下午茶時光。

在親子旅遊界擁有高知名度的和逸飯店．台南西門館，4樓的Cozzi KITCHÉN餐廳提供10多道甜鹹下午茶美食可選擇，包括充滿台南味的「照燒虱目魚佛卡夏」、「起酥虱目魚捲佐培根濃湯」，飽足感十足的「起士瀑布牛肉堡」和實力派網美款「繽紛水果聖代鬆餅杯」等，即日起至2020年5月31日任點一款餐點，即免費贈送烤雞肉凱薩沙拉一份，還可用99元超值加購，暢玩戶外奇趣操場親子設施及飲品乙杯，超適合帶家人朋友一同享受悠閒午茶時光。