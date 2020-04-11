歐洲127位政要聲援台灣 批WHO對台不公

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣長期遭受世界衛生組織的不公待遇，令國際同感憤慨，外交部今（11）日表示，共有127名歐洲政要為台灣發聲，支持其參加5月的世界衛生大會（WHA），此舉也彰顯了WHO幹事長譚德塞刻意造謠批評台灣的偏頗。

外交部指出，歐洲議會67位跨黨團議員於8日聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，加上德國國會60位跨黨派議員於2日連署致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），共127人讚揚台灣對武漢肺炎的防疫表現。他們期盼譚德塞能秉持專業，邀請台灣參加WHA，以貫徹世衛「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）的宗旨。

根據外交部，歐洲議會議員聯名函是由友台議員史艾凡（Ivan Štefanec ，斯洛伐克籍、人民黨團）所發起，數日內獲得來自歐洲議會人民黨團、社會黨團、歐洲復興黨團、綠黨黨團及保守黨團等6大黨團，共計67位議員參與連署。

德國國會議員連署函則是由「台灣之友」協會主席謝安妮（Anita Schäfer）國會議員（執政之基民黨/基社黨聯盟）發起，也於短時間內獲得60位跨黨派國會議員支持。

史艾凡認為，WHO因為政治因素排除台灣，是對2,300萬人民的不公。德國國會聯名函發起人謝安妮則指出，WHO對台灣人民的歧視，與聯合國及WHO的價值理念不符。他們一致肯定台灣在此次疫情的經驗值得學習，支持台灣以觀察員身份參與WHO相關活動，包括全球疫情警報與反應網絡（GOARN）。