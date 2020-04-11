【武漢肺炎】防堵疫情？ 美國邊境單位趁勢掃蕩非法移民

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）截至今（11）日為止，美國新型冠狀肺炎的患者人數已經突破50萬，其中又以紐約最為嚴重。然而，在這個防疫勝於一切的當下，美國正利用這個「難得的機會」把不受歡迎且正在邊境中心等待的非法移民趕出去。

相關單位指出，美國疾病管制中心（CDC）已經下令，基於公共衛生考量，禁止有散播傳染病之虞的外國人入境，因此為了「抑制病毒傳播」，當局已經在這段時間內將超過6,300名非法移民驅逐出境，引發外界批評。

這個3月21日宣布的公衛措施為期30天，目的在減少邊境拘留中心的人數以防止群聚感染。宣布以後，邊境的拘留率下降了50%，拘留中心的總人數掉了97%，從3,000人掉到不到100人，近80%在邊境出現的非法移民都在幾小時內被遣送回墨西哥。

然而，這段時間內抵達邊境的非法移民多半來自宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉等國，而根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情追蹤研究，這些國家加起來的確診案例甚至少於700例，遠不及美國的病例。

如此有「效率」的驅逐行為因此遭到外界質疑，認為相關單位是藉由疫情爆發的當下，在特別時期繞過本來嚴格的移民法規便宜行事，以維護公衛安全之名，將真正需要協助的移民擋在國門之外。美國參議院司法委員會的民主黨員因而在週二去信邊境單位的主管機關國土安全局，要求說明驅逐手段的必要性。

信中指出，邊境管理機構明顯在這段時間內給予自己在移民管理上過大的權力，任意驅逐那些合理、合法尋求人道救濟的難民，將他們趕回那些危及他們生命的地方，這無疑是行政權披著疫情危機外衣的自行擴權。