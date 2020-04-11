進郵局戴口罩下週公告實施 勸導不服可開罰

武漢肺炎疫情延燒，搭乘大眾交通運輸工具，除量體溫，還規定戴口罩。目前進郵局僅量體溫，未強制戴口罩，交通部要求一併納入，勸導不服可開罰，最高罰新台幣1萬5000元，下週公告實施。

武漢肺炎疫情延燒，今天有媒體在指揮中心記者會上詢問，有關已經拍板定案民眾進郵局須戴口罩，疫情指揮中心指揮官陳時中說，郵局有做過討論，指揮中心不反對，郵局有時人多、無法維持距離。

4月1日起，搭乘台鐵、高鐵及客運等大眾交通運輸，及進入郵局、國道服務區賣場，都須量體溫，發燒禁搭或禁入，搭大眾交通運輸還規定要戴口罩，未戴口罩可拒載，勸導不聽，可依傳染病防治法，開罰3000元至1萬5000元。

交通部郵電司長王廷俊今天說，全台1200多間郵局，目前以勸導方式，希望到郵局辦事民眾戴口罩，但有極少部分民眾不願戴，還與郵人員起爭執，且考量到郵局辦事有不少是年長者，停留時間也較長，所以決定比照大眾交通運輸的做法，進郵局的民眾一律要戴口罩，相關規範預計下週公告。

王廷俊說，民眾到郵局若未遵守戴口罩規定，會先勸導，勸導不聽將請警方協助處理，再交由衛生單位開罰。

高速公路局副局長吳木富說，國道服務區的賣場目前只要求進入者一律量體溫，有發燒則禁止進入，戴口罩採勸導方式，請未戴口罩民眾先在服務區購買布口罩，雖未強制，民眾都自行戴口罩，或配合購買布口罩。