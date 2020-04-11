【武漢肺炎】世衛欺凌台灣 福斯主播：譚德塞就是一個笑話

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞指控台灣對其人身攻擊，連種族歧視都說出口，引發軒然大波，不只台灣人神共憤，連川普最鍾愛的媒體、保守派美國福斯新聞網（Fox News）也看不下去，主播卡爾森在節目上痛批世衛丟臉至極，譚德塞更是一個「笑話」。

卡爾森在其節目「卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson tonight）中砲轟世衛，指其在中國授意之下，謊話連篇，從武漢肺炎疫情之初，便聲稱這病不會人傳人。當中國大肆囤積口罩之時，還稱口罩無助防疫。尤有甚者，2月初時WHO還抱怨用疾病來源作為命名根據，是一種歧視。卡爾森嗆聲，這一樁樁皆是為了主人北京，卻是以世人健康為代價。

川普揚言中止美國每年對WHO的資助，譚德塞也不是省油的燈，除了喊話川普不要政治化，更稱此舉將使美國雙手沾染雙血，「若想看到更多屍袋（body bags），那就撤資吧」。

針對此一發言，卡爾森也撿到槍，除了起底譚德塞，稱他曾為政治因素隱匿母國衣索比亞霍亂疫情，更批WHO聽從中國指示，拒絕協助台灣，放任台灣人民受苦，又口口聲聲說遭到人身攻擊，都是台灣政府的錯，卻拿不出證據，到底誰才在政治化？

卡爾森怒嗆，「這人就是個笑話、丟臉、又危險。」

史丹佛大學胡佛研究所台裔研究員陳仁宜（Lanhee Chen），也在受訪時為台灣抱屈。他提到，美國每年提供WHO高達4億美元的資金，但這理應受全球尊崇的世界組織，卻全盤接受中國說法，一味為中國洗白，恣意散播謊言。

陳仁宜表示，台灣12月就提出警告，發覺事情不太對勁，敦請世衛正視，並適時對各國示警。然而，他大嘆，WHO這般政治化操作，終於浪費了時間，也虛擲了人命。

卡爾森不可置信說道，「這一切未免太扯，紐約時報應該天天用頭條報導啊。」

台灣中央疫情指揮中心也在今（11）日公布當初致函WHO的信件內容，指12月31日就在電郵中強調中國出現「非典型肺炎」、「病患已進行隔離治療」等字眼。身為公衛專業人員，WHO應該由此便能研判武漢肺炎有「人傳人」的可能，畢竟我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。WHO聯繫窗口卻僅回覆，已轉知相關單位，未能及時對全球發出警告。