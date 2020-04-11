【武漢肺炎】台中佛心老闆捐1000個「阿中口罩麵包」　醫護人員：吃了能量滿滿

收到麵包的醫護人員"揪感心"! (中央社) 收到麵包的醫護人員"揪感心"! (中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，台中有麵包店老闆有感疫情嚴峻，發想製作可愛造型的「阿中口罩麵包」，並捐贈1000個給台中醫院的醫護人員，醫護們開心直呼，吃了阿中口罩麵包，精力充足可繼續抗疫。

一個個戴上口罩的紅豆麵包，裝在透明盒子中，依序擺放在桌子上，1000個「阿中口罩麵包」今天送給衛福部台中醫院醫護人員，面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒期間，感謝第一線醫護人員的辛苦付出。

今天記者會上，戴著口罩的衛福部長陳時中人形立牌也來助陣，「見證」捐贈過程，相當有趣。

中央社引述台中醫院副院長林紹雯表示，這陣子全國的醫護及防疫人員真的都很辛苦，但大家都堅守崗位守護國人健康，也感謝社會各界給予的支持和鼓勵。

收到麵包的醫護們開心的說，吃了「阿中口罩麵包」，讓他們充滿能量，更有精力可以抗疫。

製作「阿中口罩麵包」的泡芙之家老闆白國文表示，「阿中口罩麵包」以低糖、老麵及慢火細熬的紅豆餡，做成可愛的人臉麵包後，又在麵包外戴上以吐司做成的口罩。

為了一起防疫，白國文表示，店內每賣出一個紅豆麵包，就會捐出新台幣5元給衛福部當作防疫經費，因手工製作，每天限量600個麵包，日前有北部、南部的民眾購買，還有民眾專程為了捐款而來，一起為醫護加油。

立委黃國書、台中市議員黃守達今天到場共襄盛舉，黃國書表示，這次疫情雖然艱困，但台灣防疫的成果讓全世界刮目相看，感謝全體辛苦的醫護及防疫人員，成功守住不讓醫療體系崩潰，也請民眾一起配合防疫，一定可以抗疫成功。