勞動部多國語言防疫宣導專區 關心移工朋友的健康

出外人，靠的就是朋友，語言不通沒關係，我們罩你！為了因應防疫需求，不使在臺生活的任何一個族群變成防疫破口，勞動部網站專設「多國語言防疫宣導專區」，即時更新防疫訊息。勞動部表示，需要任何的協助，請撥打免費專線：1955。

勞動部說明，目前入境臺灣之移工需進行「14天居家檢疫」。

移工入境檢疫辦理方式：

＊入境移工

＊社福類(含機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭)

統一入住政府安排的集中檢疫場所，包含衛生福利部提供400床檢疫場所，及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床，費用由雇主負擔。

因集中檢疫場所的床位數有限，109年3月28日起社福類雇主引進移工前，應先取得入住集中檢疫場所的證明文件後，始得引進移工。

＊產業類

檢疫場所仍維持由雇主或仲介公司辦理，並應於申請許可、入國簽證及移工入境辦理接機登錄時，提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，且經由權責機關實地查核，確認符合1人1室或其他相關規範，以及如何落實門禁管制等機制後，始得引進移工。

另為保障返鄉休假移工就業權益，產業類返鄉休假移工將比照社福類移工辦理，統一入住政府安排的集中檢疫場所。

勞動不表示，面對新型冠狀病毒肺炎，我們關心移工朋友的健康！

訊息來源：勞動部臉書



(新聞轉載自新住民全球新聞網)