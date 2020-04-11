服務到位 移民署高雄第一服務站保障外籍人士在臺生活

(說明：新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務拜訪移民署高雄市第一服務站) (說明：新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務拜訪移民署高雄市第一服務站)

新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務，走透透全臺灣造訪各地的移民署服務站，讓服務站裡的同仁與各地的新住民姊妹，告訴新聞網小編他們與這片土地喜樂交織的故事。這一站來到移民署高雄第一服務站，服務站主任徐志權攜同仁熱情迎接，並仔細地介紹了服務站的特色。

移民署高一站與行政院南部聯合服務中心位於同棟辦公室，民眾要辦理公家機關業務皆可在同大樓完成，服務站主任徐志權及同仁及介紹動線及服務項目，五樓可辦理業務及領取證件，六樓則是新住民輔導教室及會議室。

徐主任說，高雄市第一服務站辦理外來人士居留申請案較其他南部服務站多，也提供轄區內中山工商、三信家商、樹德家商、和新光高中等學校的境外生、僑生服務，包含政策說明、到校收件、防疫宣導、僑外生線上申辦系統作業說明服務，以及聯合就業服務站提供學生就業說明。徐主任說，雖然境外生在身分上有僑生、陸生、外籍生等，但只要是在臺的學生，對服務站而言都同等重要，服務站也會提供他們法律諮詢和就業輔導的服務。

有關與在地新住民團體的連結，徐主任說，高一站會聯合網絡單位推廣新住民培力等活動，每個在地團體擅長的領域都不一樣，最重要的是協助新住民適應在臺的生活。例如服務站與高雄新移民多元文創藝能協會推辦新住民女性創業加速器計畫，更與東協文化經貿交流協會推出東協假日市集，來為移工和新住民的生活帶來紓壓歡樂的活動，並能在臺灣安居樂業。服務站也開辦繪畫和小提琴學習課程，讓所有新民朋友展現他們的創意與藝能，並陶冶性情，調劑身心！

對於近期的新型冠狀病毒(武漢肺炎)防疫宣導，移民署高雄第一服務站更是不遺餘力，徐主任表示，透過在地新住民團體集力協助，在各個網站上都能推廣防疫資訊及措施，服務站也出席各種新住民活動來加強防疫法令說明，保障新住民朋友在臺的健康與安全。



(新聞轉載自新住民全球新聞網)