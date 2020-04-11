藍營數位科技長舉行決選　張哲生簡勤佑等10人角逐

國民黨主席江啟臣在海選前, 以古裝扮相打廣告, 褒貶不一 (圖/官方臉書) 國民黨主席江啟臣在海選前, 以古裝扮相打廣告, 褒貶不一 (圖/官方臉書)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國民黨今天(11日)舉行數位行銷科技長決選，網紅「四叉貓」獲邀擔任提問人。四叉貓會前受訪時表示，網路這一塊若國民黨只會跟在敵對政黨後面，永遠不可能贏過對方，應先把強勢的部分做好，再做其他改變。

國民黨主席江啟臣競選黨主席的政見之一，就是直接在主席辦公室下設數位行銷科技長，負責國民黨整體網路戰略；今天在黨部舉行決選。

進入最終名單的10位候選人包括知名網紅同時也是懷舊文史達人張哲生、Dcard創辦人簡勤佑、門薩學會成員張百堂、曾任緯來電視台行銷總監的張之謙、PaGamO線上學習創辦人楊立潔、知名行銷人李建勳、社群行銷總監蔡佳穎、軟體公司負責人深海、產業分析師賈維琳、網路行銷公司創辦人王志偉。

評審由江啟臣、革命實踐研究院長羅智強、文傳會主委王育敏、前立委許毓仁、智策慧行銷顧問公司執行長陳茂鴻、文化大學廣告系教授鈕則勳、宜蘭大學資訊工程系副教授夏至賢等7人擔任（如下圖) ；提問人則為文傳會新媒體部主任張智瑋和四叉貓。

中央社引述江啟臣致詞時表示，經歷第一階段初選，今天到了決選最後階段，他感謝參加海選的103位報名者，每位參選者都非常有心，但名額有限，最後只能選出一位「數位行銷科技長」。

不過，江啟臣說，「數位」諸葛亮一層意義是digital，另外一層意義就是「很多位」，國民黨除了需要數位行銷科技長之外，更需要外界給予指教、幫忙，甚至成為夥伴。

江啟臣說，希望透過海選，找到適合國民黨現階段推行數位行銷工作，且協助國民黨重新設計，特別在數位、行銷、網路化時代等方面，讓國民黨再次得到大家認同。

從參賽者變成提問人的四叉貓(如下圖) 會前受訪時表示，沒有入選有點可惜，但相信以後還是有跟國民黨合作的機會，且當提問人也有當提問人有趣的地方，他準備了10題問題要「為難」參賽者。

談及國民黨在網路世界的表現，四叉貓說，國民黨很喜歡敵對政黨有什麼就學什麼，永遠跟在別人後面，就不可能贏過對手；但其實國民黨在去年(2019) 選戰中有挺韓直播主等，創造了滿可觀的聲量，國民黨放棄這一塊、沒有深耕，應先把強勢部分做好，再去做其他的改變。

入選者、Dcard創辦人簡勤佑表示，他離開Dcard一陣子，也隱居了1、2年，現在在找下一個大的舞台，因此來投遞履歷，他自認是當代年輕人中最懂社群的，而國民黨是他可以好好發揮的地方，國民黨在網路上的聲量明顯落後，很多部分都可以再加強。

至於年輕人對國民黨很反感，要如何扭轉，簡勤佑說，這對他來說就是挑戰，若沒有挑戰性，他也不會來參賽。

國民黨表示，今天決選將由入選者進行5分鐘簡報，並接受評審10分鐘的提問，最後決選結果將擇期公布。

網紅四叉貓（左）以「提問人」身分出席, 右為前立委許毓仁。 中央社

國民黨11日下午舉行數位行銷科技長決選，共有10人入選，黨主席江啟臣（中）與評審團在活動中鼓掌致意。中央社