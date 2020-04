共機擾台後 美電偵機24小時內兩度現蹤巴士海峽

繼昨天美軍一架RC-135U電偵機現蹤台灣南部海域,不到24小時,「飛機守望」資訊顯示,美軍一架EP-3E電偵機今天上午現蹤同一區域。國防部表示,對台海周邊海空域情況皆全程掌握。

根據追蹤飛機動向的推特(Twitter)「飛機守望(Aircraft Spots)」資料,美軍一架EP-3E Aries (白羊座)電子偵察機今天上午由東向西通過台灣南部巴士海峽一帶,往南海方向巡弋,航路近似昨天的RC-135U Combat Sent(戰鬥派遣)電偵機。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息,今天是3月25日以來,美軍第7度在台灣周邊飛行。

其中,第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機;第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機;第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機;第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機;第五次是4月8日的RC-135U電偵機;第六次是4月10日的RC-135U電偵機。

國防部昨天透過新聞稿指出,昨日上午偵獲中共轟6、空警500、殲11等型機,於台灣西南方海域執行遠海長航訓練,並經巴士海峽進入西太平洋後,循原航路返回駐地,國軍空中偵巡戰機全程掌握應處。

根據國防部公開披露的訊息,昨天是今年以來,共機第6度現蹤台灣鄰近海域。

此外,軍方人士今天上午證實,美國海軍配備神盾作戰系統的勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry , DDG 52)昨天下午起航經台灣海峽執行一般航行任務,並於今天凌晨離開台海,國軍運用聯合情監偵作為,全程掌握周邊海空域相關動態,狀況均正常。

國防安全研究院所長蘇紫雲指出,美軍電偵機執行電子情報偵察任務,研判主要目的為監控共軍是否有異常活動,以作戰略預警之用,並避免共軍採取軍事冒險行動。此外,電偵機開啟識別器,允許其路徑獲「飛機守望」等社群媒體平台偵測並露出,除了是釋放清晰戰略訊息、展現軍力,也是軍事公共外交(military public diplomacy)手段。

US Navy EP-3E 157318 callsign RT934 operating over the South China Sea pic.twitter.com/R8FYb0SNwS