共機擾台後 美電偵機24小時內兩度現蹤巴士海峽

繼昨天美軍一架RC-135U電偵機現蹤台灣南部海域，不到24小時，「飛機守望」資訊顯示，美軍一架EP-3E電偵機今天上午現蹤同一區域。國防部表示，對台海周邊海空域情況皆全程掌握。

根據追蹤飛機動向的推特（Twitter）「飛機守望（Aircraft Spots）」資料，美軍一架EP-3E Aries （白羊座）電子偵察機今天上午由東向西通過台灣南部巴士海峽一帶，往南海方向巡弋，航路近似昨天的RC-135U Combat Sent（戰鬥派遣）電偵機。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍第7度在台灣周邊飛行。

其中，第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機。

國防部昨天透過新聞稿指出，昨日上午偵獲中共轟6、空警500、殲11等型機，於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，循原航路返回駐地，國軍空中偵巡戰機全程掌握應處。

根據國防部公開披露的訊息，昨天是今年以來，共機第6度現蹤台灣鄰近海域。

此外，軍方人士今天上午證實，美國海軍配備神盾作戰系統的勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry , DDG 52）昨天下午起航經台灣海峽執行一般航行任務，並於今天凌晨離開台海，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海空域相關動態，狀況均正常。

國防安全研究院所長蘇紫雲指出，美軍電偵機執行電子情報偵察任務，研判主要目的為監控共軍是否有異常活動，以作戰略預警之用，並避免共軍採取軍事冒險行動。此外，電偵機開啟識別器，允許其路徑獲「飛機守望」等社群媒體平台偵測並露出，除了是釋放清晰戰略訊息、展現軍力，也是軍事公共外交（military public diplomacy）手段。