【武漢肺炎】過度依賴中國成致命傷 專家倡美國出資促企業回流

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎打亂全球經濟供應鏈，也暴露了各國過度依賴中國的致命危害。有鑑於此，美國白宮經濟策士拋出了以租稅減免刺激美企回流之想法，盼能進一步與中國脫鉤。

彭博報導，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）9日在福斯新聞網訪問中表示，政府可藉資本性支出一次性扣除（immediate expensing）等租稅優惠，吸引美企回流。

柯德洛認為，從設備廠房、智慧財產、到各類創新服務之成本，給予立即減除，而無須考量資產折舊等問題，即意味政府將全面負擔企業從中國遷回美國的龐大支出，不啻是一大誘因。

畢竟當初企業赴中國設廠，就是為了成本考量，但美中貿易關稅大戰已然對企業造成衝擊，如今再逢疫情，各家廠商並非沒有考慮遷出中國，卻因動輒數百萬美元的「搬家」費用，而遲遲不願跨出那一步。

事實上，日本也已宣布撥款2,200億日圓作為融資，協助在中國營運的日企回流，並提供235億日圓助日企遷廠至其他東南亞國家。

這場新冠肺炎大流行，是一場公衛戰爭，也讓西方國家深切體認到，自行生產戰略物資之必要性。富比士報導，本次疫情凸顯了各國過度仰賴中國的風險，舉例而言，消炎止痛藥布洛芬（ibuprofen），幾乎全產自中國。此外，儘管美國總統川普已下令徵用通用、特斯拉等車商製造呼吸器，卻緩不應急，來不及供應重災區紐約的龐大需求，而仍得從外國進口。口罩更不用說，美國醫療用品大廠3M生產的N95口罩，有2/3都產自亞洲。這一個個例子，在在凸顯了，一切靠外人的後果就是，危難時期恐怕無以為繼。

歐洲工商管理學院金融教授Lily Fang認為，本次疫情過後，美中必會逐步脫鉤，各國恐怕也會開始境內轉包（onshoring），生產具國安重要性之物資。