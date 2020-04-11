【武漢肺炎】憂病毒影響其他物種 非洲「大猩猩觀光」全面喊停

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）武漢肺炎不只對人類造成威脅，有些動物同樣也不安全。在美國紐約布朗克動物園（Bronx Zoo）內的老虎確診以後，許多人開始擔心起大猩猩等我們的「近親」會不會也是高危險群。

現階段由於人類以外確診的都是貓科動物，許多地方都已經實施新的措施以保護這些大貓和他們的照顧者。同一時間，由於開始有人類以外的動物被感染，非洲的大猩猩觀光也已全面暫停，紅毛猩猩的保育園區更閉園禁止外人進入。

替盧安達、烏干達等國的大猩猩提供獸醫服務的Kirsten Gilardi博士指出，目前不確定病毒是否會感染山地大猩猩，不過我們知道這類大猩猩可以被人類部分的病原體影響，也可能出現呼吸道相關問題，因此不排除牠們染病的可能性。

照顧野生大猩猩的工作仍在進行中，不過這些會頻繁接觸動物的公園管理員與獸醫們開始更加留意自己可能會帶來的影響。除了盡可能保持安全社交距離外，有可疑病徵的話也進行自我隔離，國際自然保護聯盟（IUCN）更是建議應與大猩猩保持至少10公尺以上的距離，且任何生病、與患者接觸過的人，14天內都不能接觸大猩猩。

事實上，棲地喪失與盜獵雖然長期威脅大猩猩族群的生存，病毒也是個不可忽略的因素。對某些大猩猩族群而言，傳染病已經是他們族群銳減的三大因子之一，依波拉病毒更被懷疑是非洲上千隻大猩猩與黑猩猩喪生的肇因。

英國非政府組織紅毛猩猩求助（Orangutan Appeal）創辦人Susan Sheward說，這次的疫情可能會進一步威脅猩猩族群，從保育的觀點上來說，人類已經無法再負擔更多的損失，保育園區的人員會盡可能確保這些猩猩的健康。