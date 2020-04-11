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【武漢肺炎】WHO否認台灣曾提醒會「人傳人」 疫情指揮中心擬反擊：看時機公佈電郵

疫情中心指揮官陳時中今天受訪時提到，外交部會有正式回應，當時他們曾把收集到的情報跟WHO報告。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/11 12:47
北市府與中央合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，衛福部長陳時中（右2）、健保署長李伯璋（右1）與台北市長柯文哲（左2）11日...

北市府與中央合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，衛福部長陳時中（右2）、健保署長李伯璋（右1）與台北市長柯文哲（左2）11日...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）否認台灣曾警告武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天(11日) 表示，將研議公開雙方往來電子郵件內容。

他說，研議公開電郵內容，待指揮中心指揮官陳時中拍板。陳時中今天接受媒體訪問時提到，外交部會有正式回應，那時他們曾把收集到的情報跟WHO報告。

衛福部長陳時中今天出席台北市政府試辦「實名制口罩自動販賣系統」啟用儀式，柯文哲市長雖然連日來針對口罩配額問題與中央較勁，還說最好1天1片，「不是說假日就不呼吸」。今天兩人同框時柯文哲口氣雖較和緩，不過根據《自由》報導，現場仍有煙硝味。

面對媒體詢問WHO否認台灣曾示警武漢肺炎「人傳人」，陳時中回應「當時有向WHO報告」，柯文哲緊接評論卻說，請外交部公布公文就一番兩瞪眼

WHO遭指控在中國去年（2019年) 底發生疫情後，對台灣提出病毒恐會「人傳人」的警告置之不理，但WHO否認，宣稱台灣發的電郵未提人傳人；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天(10日）說，「WHO斷章取義」，台灣雖未明說「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患都隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

中央社引述莊人祥上午受訪表示，衛生福利部疾病管制署去年12月31日透過社群媒體得知武漢發生至少7例非典型肺炎病例，基於SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，台灣相當警覺，但疫情尚不明朗，在沒明確證據下，無法直言「有人傳人」。

他說，疾管署去信詢問WHO、中國都未獲進一步疫情資訊決定立即啟動武漢直航班機登機檢疫措施，每天記者會說明疫情，即使中國一再強調「不會人傳人」，但台灣一直以「會人傳人」前提防疫。

莊人祥表示，今年（2020年) 1月中旬，台灣派2專家前往武漢實地了解疫情狀況，當時香港、澳門專家團隊也在場，武漢當局對疫情幾乎都採「一問一答」方式說明，總算首度鬆口稱早已出現人傳人及群聚感染事件。
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