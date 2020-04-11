【武漢肺炎】WHO否認台灣曾提醒會「人傳人」 疫情指揮中心擬反擊：看時機公佈電郵

北市府與中央合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，衛福部長陳時中（右2）、健保署長李伯璋（右1）與台北市長柯文哲（左2）11日... 北市府與中央合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，衛福部長陳時中（右2）、健保署長李伯璋（右1）與台北市長柯文哲（左2）11日出席系統上線記者會，並親自試用。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）否認台灣曾警告武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天(11日) 表示，將研議公開雙方往來電子郵件內容。

他說，研議公開電郵內容，待指揮中心指揮官陳時中拍板。陳時中今天接受媒體訪問時提到，外交部會有正式回應，那時他們曾把收集到的情報跟WHO報告。

衛福部長陳時中今天出席台北市政府試辦「實名制口罩自動販賣系統」啟用儀式，柯文哲市長雖然連日來針對口罩配額問題與中央較勁，還說最好1天1片，「不是說假日就不呼吸」。今天兩人同框時柯文哲口氣雖較和緩，不過根據《自由》報導，現場仍有煙硝味。

面對媒體詢問WHO否認台灣曾示警武漢肺炎「人傳人」，陳時中回應「當時有向WHO報告」，柯文哲緊接評論卻說，請外交部公布公文就一番兩瞪眼。

WHO遭指控在中國去年（2019年) 底發生疫情後，對台灣提出病毒恐會「人傳人」的警告置之不理，但WHO否認，宣稱台灣發的電郵未提人傳人；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天(10日）說，「WHO斷章取義」，台灣雖未明說「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患都隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

中央社引述莊人祥上午受訪表示，衛生福利部疾病管制署去年12月31日透過社群媒體得知武漢發生至少7例非典型肺炎病例，基於SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，台灣相當警覺，但疫情尚不明朗，在沒明確證據下，無法直言「有人傳人」。

他說，疾管署去信詢問WHO、中國都未獲進一步疫情資訊，決定立即啟動武漢直航班機登機檢疫措施，每天記者會說明疫情，即使中國一再強調「不會人傳人」，但台灣一直以「會人傳人」前提防疫。

莊人祥表示，今年（2020年) 1月中旬，台灣派2專家前往武漢實地了解疫情狀況，當時香港、澳門專家團隊也在場，武漢當局對疫情幾乎都採「一問一答」方式說明，總算首度鬆口稱早已出現人傳人及群聚感染事件。