【武漢肺炎】蘋果Google罕見合作開發手機軟體　警示用戶曾與「 確診者」接觸

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情蔓延全球，促成蘋果與Google罕見合作。這對矽谷死對頭10日宣布將共同開發軟體，以手機警示用戶曾接觸2019冠狀病毒 (武漢肺炎, 新冠肺炎) 確診者，雖有助防疫，但可能引起隱私爭議。

蘋果公司（Apple）與Google分別開發行動作業系統iOS與Android，擁有多達數十億用戶。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，多國政府苦思如何讓疫情降溫並且重啟經濟，兩大科技巨擘聯手開發的接觸者追蹤技術(COVID-19 contact tracing technology) 確實意義非凡。

蘋果與Google開發的接觸者追蹤套件（contact tracing) 將導入智慧型手機等行動裝置，運用現有藍牙技術追蹤不同手機間的距離。假設所有用戶都啟用套件，一旦有人病毒檢驗呈陽性反應，其他用戶的手機將搜尋過去14天定位資料，判斷是否有密切且長時間接觸感染者的風險。

中央社報導，兩家公司釋出的文件草稿顯示，存有感染風險的用戶手機將推播警示訊息，例如

「警告：你最近曾密切接觸2019冠狀病毒檢驗呈陽性反應的人士，點選以得知詳情」。

蘋果與Google在聲明表示，5月將釋出應用程式介面（API），讓使用各衛生主管機關應用程式的Android與iOS裝置能夠互通，這些官方程式之後將供用戶下載。未來幾個月，兩家公司將把這項功能推廣到更多基於藍牙的接觸者追蹤平台。

在此之前，新加坡已運用類似手法追蹤接觸者。在武漢肺炎疫苗與有效療法尚未問世的情況下，許多專家認為，必須先有這種技術才能解除居家隔離等防疫措施，逐步恢復以往生活方式，同時防止疫情再度爆發。

報導指出，這項技術雖解決跨平台整合難題，但在美國產生效果，仍須克服兩大障礙：

(1)用戶必須自願在程式內輸入個人醫療資料

(2) 衛生主管機關須讓病毒檢驗更加普及

此外Android與iOS裝置用戶啟用套件前，也勢必要權衡防疫是否值得冒定位等敏感資料可能外流的風險。

蘋果與Google在聲明強調，用戶隱私與安全是設計核心。兩家公司罕見在軟體推出前釋出部分程式碼，供研究人員分析。程式碼顯示，只要用戶選擇刪除程式，所有個資也一併刪除，而且沒有和兩家公司的廣告業務產生連結。

聲明寫道：「蘋果與Google深信，史上未曾有如此重要的時刻，使得我們必須合作、解決這世上最緊迫的問題之一。我們希望與開發者、政府與公衛機構密切合作，發揮科技力量，協助各國減緩2019冠狀病毒疾病蔓延，加速恢復日常生活。」