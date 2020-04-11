【武漢肺炎】台灣援助歐洲口罩、呼吸器等物資　陸續抵達波蘭、捷克、比利時、義大利與西班牙

台灣捐贈50萬片口罩10日抵達比利時，駐歐盟兼駐比利 時代表曾厚仁盼儘快派上用場抗疫，比國也感謝台灣協助。中央社 台灣捐贈50萬片口罩10日抵達比利時，駐歐盟兼駐比利 時代表曾厚仁盼儘快派上用場抗疫，比國也感謝台灣協助。中央社

台灣捐贈的50萬片外科口罩10日上午運抵波蘭，由駐波 蘭代表施文斌（右）轉交給波蘭官員。（駐波蘭代表處提供）中央社 台灣捐贈的50萬片外科口罩10日上午運抵波蘭，由駐波 蘭代表施文斌（右）轉交給波蘭官員。（駐波蘭代表處提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣捐贈11個歐洲國家的700萬片口罩近期陸續抵達，其中捐給比利時50萬片口罩在當地時間10日，由德國轉運抵達布魯塞爾近郊，比國方面安排暫儲放在某一軍事基地，曾厚仁由比國相關人士陪同前往確認貨物抵達。

中央社報導，台灣捐贈的50萬片口罩10日抵達比利時後，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁由比國相關人士陪伴前往儲放地點確認，並盼儘快派上用場抗疫，比國對台灣也表示感謝。

曾厚仁與駐館同仁在貨車到達後，檢查數量以及確認貨物包裝是否完整，箱子外觀貼有中華民國、比利時國旗及歐盟旗幟，並寫上歐盟這次對抗疫情的標語「團結更強大」（Stronger Together）。

比利時透過曾厚仁向台灣表示感謝。

曾厚仁受訪時表示，總統蔡英文在4月1日宣布，台灣積極加強與各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的第一線醫療人員，而比利時近2週以來疫情嚴峻，截至10日確診逾2萬5000例、死亡逾3000人，台灣非常希望能儘快派上用場協助比國政府抗疫。

自2月以來，歐洲地區武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情迅速擴大，第一線醫護人員對個人設備需求急切，台灣即時捐贈獲得各國肯定。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月1日公開推文感謝台灣以行動展現團結，表示全球性病毒需要國際團結應對，文末並註明台灣的行動證明團結更強大（Stronger Together）。

歐盟除以文字公開高度讚賞台灣外，另今天也公布由華航貨機運載捐給義大利及西班牙的口罩抵達畫面，讓中華民國國旗罕見出現在歐盟官網。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）9日晚間在歐盟網站發布新聞稿，強調在此困難時刻，國際合作至關重要，歐盟高度讚賞台灣捐贈歐盟口罩展現團結聲援。

波蘭方面，台灣捐贈的口罩10日運抵時，由駐波蘭代表施文斌在波蘭官員陪同下前往清點，波蘭外交部並對台灣的援助表示感謝。

台灣捐贈給波蘭的50萬片外科口罩，9日由華航專機運到德國法蘭克福機場後，10日上午運抵波蘭，由駐波蘭代表施文斌轉交，波蘭衛生部和外交部的官員代表接受。

施文斌在致詞時，特地向第一線打拼的防疫人員致敬，並強調台灣將與波蘭合作防疫。

對於台灣在疫情嚴峻之際捐贈口罩，波蘭外交部特地透過推特表示謝意，國會友台小組成員穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk）等國會議員，也透過錄影的方式表示感謝，並呼籲世界衛生組織（WHO）應借重台灣的防疫經驗，儘速邀請台灣參與。

此外，台灣援贈捷克的外科口罩，10日也運抵首都布拉格。除了這批口罩，台灣還捐贈了25台呼吸器和100個專供醫護人員使用的防護面罩給捷克。

台灣捐贈的50萬片口罩10日抵達比利時，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁（左）10日前往確認。中央社