【武漢肺炎】10萬片醫療口罩抵達　美國佛州感謝台灣捐贈

邁阿密經文處長錢冠州（右2）代表台灣將10萬片口罩捐贈給佛州政府物流倉儲中心，由該中心主任艾根（右1）代表接受。（邁阿密經文處提供）中央社... 邁阿密經文處長錢冠州（右2）代表台灣將10萬片口罩捐贈給佛州政府物流倉儲中心，由該中心主任艾根（右1）代表接受。（邁阿密經文處提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣捐贈給美國的200萬片口罩，已陸續抵達美國。駐邁阿密辦事處當地時間10日代表政府將其中10萬片醫療口罩捐贈給佛羅里達州，佛州政府的代表，感謝台灣伸援手，展現雙方情誼。

總統蔡英文日前宣布捐贈全球1000萬片口罩後，贈與美國的200萬片口罩近日陸續抵達美國。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處10日將運抵佛羅里達州的10萬片醫療口罩運至佛羅里達州奧蘭多市物流倉儲中心，未來將由統籌佛州防疫救難工作的緊急應變中心分配給佛州醫療人員使用。

物流倉儲中心主任艾根（Jeff Egan）代表佛州政府接受捐贈，特別感謝台灣在疫情嚴峻之時捐贈口罩，協助佛州醫療人員抗疫，展現美台雙邊堅定不移的情誼。

邁阿密經文處處長錢冠州表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情沒有國界，佛州與台灣是姐妹州，台灣是佛州重要經貿夥伴，在疫情嚴峻時刻，台灣捐贈10萬片口罩給佛州協助前線醫療人員防疫，是患難見真情，台灣有意願也真誠協助朋友。

根據佛羅里達州衛生機構統計，佛州目前武漢肺炎確診人數超過1.6萬人，354人死亡，美國總統川普已經宣布佛州進入緊急狀態。

(資料來源: 中央社)