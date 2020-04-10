新住民經營屏東「阿九農場」 一步一腳印種好鳳梨撐家計

20年前從越南遠嫁屏東高樹的阮氏政，因老公車禍受傷無法工作，她獨力撐起管理鳳梨田工作，從完全不懂鳳梨到變成鳳梨女超人，種鳳梨以外也會調製鳳梨茶及烘焙鳳梨乾，成為家中主要經濟支柱。

阮氏政因在家中排行第九，所以農場取名為「阿九農場」，除了銷售新鮮鳳梨，也會調製鳳梨茶及製作鳳梨乾，在市場十分暢銷。

阮氏政的越南娘家也是從事農業工作，她說，家鄉種水稻、椰子較多，沒人種鳳梨，而且當地的鳳梨沒臺灣的好吃。直到結婚來臺灣，才知道丈夫家種了4公頃多的鳳梨，她才開始學種鳳梨。沒經驗的她第一次種，不是施肥過重就是太少，第一次長出來的鳳梨參差不齊。

但務農工作始終不會難倒她，幾次學習下，現在從種苗、施肥、摧花、採果都不用假手他人，就這樣一種將近20年。因鳳梨生長期要15個月，3月份產期開始，結束後也種幾分地的芋頭及檸檬，她也學習使用光合菌，長出來的鳳梨更加甜美，連鳳梨心都是脆的。

阮氏政說，鳳梨摧花結小果後就賣給商販，價格上還算穩定，剛開始兩夫妻會一起工作，但老公車禍受傷後，所有工作都落在她身上，也學得更加自強獨立，唸高中的孩子假日也會來幫忙。

阮氏政表示，「阿九農場」也開放讓遊客體驗採鳳梨的樂趣，假日時讓遊客下田採收。雖然工作雖然辛苦，但臺灣已經是自己的家，努力種出好鳳梨，賣出好價錢，照顧好家庭，就是是她生活的目標。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)