移民署彰化服務站多語宣導防疫 增移工疫識感

(說明：移民署彰化縣服務站到彰化就業中心向等待轉換雇主的移工朋友們宣導當前各項防疫作為。（照片來源：移民署）) (說明：移民署彰化縣服務站到彰化就業中心向等待轉換雇主的移工朋友們宣導當前各項防疫作為。（照片來源：移民署）)

(說明：移民署彰化縣服務站特別結合彰化就業中心，利用每個星期四移工轉換雇主承接協調會的機會，向移工用多國語言宣導最新的防疫訊息。（照片來源... (說明：移民署彰化縣服務站特別結合彰化就業中心，利用每個星期四移工轉換雇主承接協調會的機會，向移工用多國語言宣導最新的防疫訊息。（照片來源：移民署）)

為關懷在臺灣默默付出心力的移工朋友，移民署彰化縣服務站9日前往勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心向等待轉換雇主的移工朋友們宣導當前各項防疫作為，除了讓移工能繼續安心在臺工作，也希望他們能成為防疫工作的一分子，藉由提升移工們的「疫識感」。

為避免移工因語言隔閡未能了解防疫措施而成為COVID-19(新冠肺炎)防疫漏洞，移民署彰化縣服務站自3月12日起，特別結合彰化就業中心，利用每個星期四移工轉換雇主承接協調會的機會，透過越南語及印尼語通譯於現場宣導防疫觀念，並撥放行政院製作之中、英、越、泰、印尼及緬甸等多語版防疫宣導短片，讓移工朋友們藉此知道透過網路也能取得正確防疫資訊，隨時瞭解我國最新防疫資訊。也期望藉此透過移工朋友們協助將各種語言的防疫影片傳播給其他移工朋友們。

彰化縣服務站主任林弘志表示，移民署也呼籲在場移工朋友協助鼓勵失聯移工及在臺逾期停(居)留的外籍人士早日返回母國，移民署現正實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，自109年4月1日起至同年6月30日止專案期間自行到案者，移民署提供不收容、不管制禁止來臺期間，以及處以最低罰鍰等優惠措施，避免外來人口於滯臺期間陷入脆弱處境，淪為人口販運被害人或成為防疫破口，希望透過移工朋友間的資訊交流及彼此口耳相傳，鼓勵更多逾期停(居)留人士自行到案。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)