台灣外送國家隊名單揭曉！竟未見兩大龍頭出手？

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)經濟部公布首波外送國家隊成員，其中3家為本土業者，2家為本土與外資合作業者。

爲解決民眾因疫情影響不出門，經濟部補助餐飲業者導入外送服務，日前召開產業座談會，邀集公協會及外送平台業者等參與，促成公協會帶領餐飲業者與外送業者共組「外送國家隊」，提出優惠方案，降低抽成比例，力挺餐飲業者度過疫情，團結力量大、攜手顧台灣。

經濟部今(10)日第一波公告的5家外送業者都是外送國家隊成員，5家外送業者名單，為賽米資訊股份有限公司(cutaway)、有無科技股份有限公司(有無外送)、專聯科技股份有限公司(foodomo)、樂排股份有限公司及全球快遞股份有限公司。

經濟部表示，其中，3家為本土業者，2家為本土與外資合作業者，都提出免上架費及降低抽成費用至15%之優惠方案，外送國家隊攜手台灣餐飲業者，在此次疫情中，透過外送方式，提升餐飲業營收。



經濟部說明，補助餐飲業者1.5萬元，餐飲業者可選擇外送業者的服務，例如：若選擇賽米資訊(cutaway)：免除上架費，行銷費9千元、運費補貼6千元，以高單價客群一趟150元配送費計算，可補助40趟配送費。若選擇全球快遞：全數用於配送費，以1公里內一趟75元配送費計算，可補助200趟配送費。



經濟部澄清，為使餐飲業者零負擔，能快速導入外送服務接單做生意，所以要求外送業者先不要向餐飲業者收錢，等到確實有幫餐飲業者外送後，經餐飲業者同意，再由外送業者向經濟部代請補助款，外界說餐飲業者要先付錢、或是補助外送業者等，都是誤解。

經濟部特別表示，經公告的外送業者及服務方案內容資訊都是公開透明，餐飲業者也看的到，經濟部也會有審核機制，外送業者若未依規定執行，將取消其資格。



外界所關切市占率高的兩家知名業者，首波尚未提出申請，透過今日公告第一波5家外送業者的優惠方案及降低抽成比例等資訊，希望後續申請提案的外送業者也能共同響應，提出讓餐飲業者有感、降低抽成的優惠方案，協助餐飲業者在疫情中共度難關。