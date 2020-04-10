【武漢肺炎】 中研院找到「 效果強10倍 」抑制病毒關鍵　台灣指揮中心：有效就量產

中研院生化所研究員梁博煌（圖）從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑；效果比既有的抑制劑強10倍。（中研院提供）中央社 中研院生化所研究員梁博煌（圖）從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑；效果比既有的抑制劑強10倍。（中研院提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，中研院找到抑制病毒關鍵物質，可望發展為新藥。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，學術機構有突破研究非常好，會瞭解是否完成人體試驗，若證實有效就量產。

中研院生化所研究員梁博煌從上百種化合物中，篩選出2019新型冠狀病毒主要蛋白酶抑制劑，可以在體外抑制病毒複製，效果比既有的抑制劑強10倍，有望成為針對性新藥的選項之一。

科技部與中央研究院10日發布聲明表示，任職中研院生化所的梁博煌研究員，在研發抗病毒新藥的任務上，再上層樓，在科技部與中研院長期經費支援下，從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶(main protease, 又稱3C-like protease)抑制劑，並由中研院生物醫學科學研究所林宜玲研究員、基因體研究中心詹家琮研究技師及台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系張淑媛教授(台灣第一位把新冠病毒分離出來的團隊)等團隊證實，此強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

在成為真正抗COVID-19新藥前，雖然尚需經過動物及人體實驗，但可在短時間內找到候選藥物，已經顯示，我國在面對病毒短期緊急應變能力上的量能。

有關新冠肺炎新藥的研發，奠基於17年前SARS專案的研究，集合了中研院翁啟惠前院長、台大化學系方俊民教授團隊的藥物合成、梁博煌研究員團隊建立的表現純化與快速篩選抑制劑方法、及王惠鈞前副院長解析SARS蛋白酶與抑制劑的共結晶結構，復經過多年持續的努力。

當年培育的博士生亦投入抗COVID-19的研發團隊：如中興大學獸醫系郭致榮副教授(梁研究員的博士生)、中研院生化所任資深科學家李政忠博士(王惠鈞院士的博士生)、及中研院化學所謝俊結助研究員(方俊民教授的博士生)，皆快速投入表現純化新冠病毒主要蛋白酶(12個胺基酸異於SARS主要蛋白酶)，並篩選出具強效的蛋白酶抑制劑，取得共結晶結構。

面對新冠肺炎(武漢肺炎, COVID19) 疫情在全球造成的世紀危機，各國皆卯足心力，希望儘快研發出快篩試劑、抗病藥物及疫苗。

在全世界對抗COVID-19新藥開發競爭激烈上，此項結果後續開發的藥物，將發展成抗新冠肺炎新藥。

國內學研界於今（2020）年2月中，由中央研究院廖俊智院長召集學研單位參與COVID-19合作平台，也陸續發表如合成瑞德西韋、研發快篩抗體等振奮人心的消息。

台灣在抗SARS所投入的研發，在國際上競爭力很強，更證明了科技研究短期緊急應變，長期超前部署的潛質。在全世界目前治療上，依賴瑞德西韋、奎寧等非針對性藥物，更期待近期成為針對性新藥的選項之一。