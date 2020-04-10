【武漢肺炎】台灣指揮中心: 全台437家酒店舞廳、有男女陪侍者皆停業　視疫情決定期限

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）酒店一名女公關傳確診武漢肺炎(新冠肺炎, COVID19) ，中央流行疫情指揮中心昨（9日)宣布酒店、舞廳全面停業，指揮中心副指揮官陳宗彥今天(10日) 表示，截至目前共有437家業者停業，將視疫情狀況才能決定停業期限。

中央社引述陳宗彥下午在記者會中表示，台灣在酒店業營業登記上，業別登記很多、很複雜，因此僅針對有男女陪侍的酒店業、舞廳業要求停業。

由於地方型態不同，名稱很多元，有的稱為「理容KTV」、「小吃部」、「越南店」等，各縣市政府對於相關名稱都很清楚，會配合執行，未來視疫情狀況才能決定停業期限。

台北市副市長黃珊珊昨(9)日晚上聯合稽查，若業者仍營業，將依違反傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。而其他夜店或酒吧，會持續宣導安全社交距離和戴口罩。

台中市長盧秀燕進一步宣布，中市將針對其餘包括KTV、酒吧等八大特種行業採消費實名制，否則將依違反傳染病防治法開罰。

台北市商業處副處長江美玲表示，台北市共有72間酒店、10間舞廳。

黃珊珊表示，台北市對八大行業本就有管理辦法，平常也有進行聯合稽查，中央既然已明確下令要酒店和舞廳停業，地方政府就是比照辦理，晚上將前往稽查，若業者仍營業，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款開罰3000元至1萬5000元。

至於其他八大行業是否採取實名制，黃珊珊說，會在聯合稽查時勸導，否則若要求實名制但又做不到，或沒有相關因應的罰則，意義也不大。如夜店在道德勸說下幾乎已經停業。

她說，在疫情期間，很多店家營業時間都已減少。

新北市府9日表示，會配合中央要求酒店與舞廳即日起暫停營業規定，另對KTV等封閉型營業場所，加強稽查並督促業者掌控人潮。市府盼望中央對有群聚之虞場所，有統一的規範。

新北市府發言人蔣志薇傍晚表示，新北市府會配合中央規定酒店與舞廳停止營業，不過，她說，武漢肺炎（COVID-19，新冠狀病毒疾病）是一種社交病毒，新北市除提供民生物資的營業場所加強防疫，針對公有封閉型場館已暫停營業1個月。

蔣志薇表示，新北市府也針對KTV等封閉型場所，嚴格要求業者管控人潮、保持社交距離。他說，市長侯友宜之前也說過，如果KTV業者不配合管控人潮，出現確診案例，那生意也不用做了。

蔣志薇說，建議中央對於可能造成群聚感染的封閉型民間營業場所，必須有統一的規範，而非只是針對特定場所。

市府經濟發展局長何怡明表示，目前針對KTV等封閉型的營業場所，暫時不會特別要求業者採取實名制消費，但會持續請業者自主管理，管控人潮，市府也會不定時稽查。

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