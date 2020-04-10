台灣劇場人登美國直播秀！紐約劇場總監讚武漢肺炎超前部屬

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣劇場人登上美國紐約席格劇場直播秀，大談台灣藝文產業如何面對新冠肺炎，該劇場總監更大讚台灣超前部署控制疫情的成就。

台灣劇場人洪凱西、周東彥、陳武康於昨（9）日凌晨登上紐約席格劇場的直播節目「席格對話」，與主持人席格劇場總監韓胥克（Frank Hentschker）對談，分享時差12小時、12000公里外的台灣，在疫情當下的生活與創作。

節目中談到台灣劇場人如何因應疫情，面對挑戰積極創作，嘗試創造觀看劇場的方式，改變劇場限地及場域的定義。主持人韓胥克讚許台灣政府提前部署控制疫情的成就，並快速回應支持藝術界的需求，相對於其他國家劇場人面對生存危機，對於台灣劇場人仍能演出和創作感到相當振奮。

韓胥克策劃「席格對話」系列向劇場工作者提問，當全球皆受到疫情衝擊，城市停擺，只剩救護車在街上跑，劇場人也被迫停下來，重新思考劇院、表演藝術的意義，利用網路和來自世界不同角落的藝術家交換意見。

文化部表示，劇場全才周東彥甫於3月中於澳洲墨爾本發表《虛擬親密》後返台自主居家14天，這段難得的獨處經驗讓他從不同角度觀看自己的作品，而且渴望與人群接觸。

原定在台中國家歌劇院演出的《光年紀事：台北‧哥本哈根》雖然停演，但館方仍提供排練和試演的資源，又面臨8月份與荷蘭團隊的演出計畫也可能取消，他必須衡量團隊是否繼續回到劇場工作的安全及經濟課題，並在哲學與道德層面上去抉擇。

周東彥提到，這次全球性的疫情，讓劇場人不得不重新思考運用科技及網路創作，重新創造觀看劇場的方式。他也在對談中傳輸他的作品影像到螢幕上，呈現與身處不同城市的藝術家如何合作，期待明年與觀眾分享新的製作。

舞蹈家陳武康在直播前，剛從驫舞劇場《混沌身響》演出後回到家中，他描述台灣劇場的現場狀況，配合政府政策，控制觀眾人數、人人戴上口罩、保持一定的社交距離，感受到觀眾非常珍惜還能現場看表演的機會。

陳武康提及，目前演出雖然減少，但藝術家在旺盛的創作意念下，依舊可以在家、在自己的工作室創作及排練。他最新的創作計畫，主題是「如果疫情持續，身為一個創作者，我們能做甚麼？」透過每一場網路科技的遠距彩排，發現新的可能性，將在4月底發表第一場線上獨舞演出。

陳武康說：「網路視窗是一個截然不同的劇場，創作者尋找新的展演表達方式，觀眾也在體驗新的觀賞及互動方式。」他一語雙關地說，以往非常強調的「限地展演」（Site-specific）在網路世界裡已經進入全新定義的「網站展演」（Web-Site-specific），「或許因為病毒，人類終於真正連結在一起，而我們於是有了共通的經驗。」

表演藝術網絡發展協會理事長洪凱西回顧2003年發生的SARS，深刻地影響了台灣政府的公衛政策和民眾的生活習慣，從一月起提早因應控制，才有如此的防疫成果。

洪凱西說，文化部在二月中就已規劃紓困方案，以相對簡易的申請流程，方案也從1.0提升到2.0，總計有52.2億元台幣（1.68億美元）的紓困振興預算提供給團隊及個人，也包括行政及技術人員；除了生計及營運上的紓困，也鼓勵實驗與培訓計畫，而在不得已停演之際，正提供了藝術界時間去思考未來與發展數位內容領域，以及整合既有的資源與成果，開發更大的觀眾群。

此外，台灣的劇場並沒有完全關閉，國表藝中心三大劇院聯手合作陪伴藝術家及團隊，協助藝術家持續發展演出製作。藝術家們自視為社會的支持系統，正在思考如何向最前線的防疫及醫護人員表示感謝，大家期待秋天之後整體可以回復正常。

韓胥克在節目尾聲特別向文化部駐紐約台北文化中心共同策劃節目表達感謝，曾經兩度合作「書寫台灣同志」及「台灣酷兒系列」的讀劇活動，不僅認識了台灣劇場創作的能量與特質，也感受到台灣政府對於落實平權及文化交流的用心。

韓胥克表示，這場對談之後他深受啟發，尤其幾天下來與其他國家創作者談到面臨專業及生存危機的處境，他認為台灣從一月開始的防疫行動、乃至確診數及死亡率皆證明了台灣是唯一行動迅速、判斷正確、有決策力的國家，讚許文化部迅速且積極的編列紓困振興預算。

他提到「台灣充分理解這個全球性的挑戰，採取正確行動。唯有這樣的台灣精神才能通過考驗。」他也引用陳武康的結語，「或許因為病毒，人類終於首度真正連結在一起。」

「席格對話」自3月30日開播，台灣單元場是第八集，每天直播與一個國家的劇場工作者對談，有來自台灣、美國、布吉納法索等不同國家。身處於不同地區，卻同遭疫情肆虐劇場創作者、策展人、學者，線上交流暢談對於當下社會的觀察及各國藝術界、劇場界因應的樣態，述說自身創作發表遭遇的衝擊，也分享受到疫情影響或啟發的新作構想。

錯過這場直播的觀眾仍可在駐紐約台北文化中心臉書觀看，也可前往HowlRound網路劇場平台收看。