快訊！台灣夜市、遊樂園防武漢肺炎　進行人潮管制不要邊走邊吃！

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 指揮中心表示，今(10)日起將針對夜市、遊樂園等人潮擁擠景點進行人流管制，再次呼籲民眾保持社交距離，在夜市口罩要戴好，更別邊走邊吃。

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，清明連假期間，許多旅遊景點人潮爆滿，連假結束後，疑似個案通報採檢數量增加。

為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位及民眾配合，為防疫盡份心力。



指揮中心指出，針對夜市、傳統市場及商圈管制，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。

指揮中心說明，近期經濟部將選定示範點，拍攝影片，讓商家參考，並將和經濟部討論攤商關於攤位費用等問題。



指揮中心表示，國家風景管理區、國家公園以及國家森林遊樂區部分，因為面積規模大小不同，依其場域及屬性訂立共通性與個別性管制原則，共通性原則以周邊停車場作為流量控管重點，如果停車場車輛達50%，將透過適地性簡訊服務發出警訊，提醒民眾可能先行改變行程，也會考慮到周邊道路系統，導引至其他地方。



觀光旅宿業部分，交通部觀光局將針對熱門觀光遊樂業旅館、國家風景區內之觀光旅館及知名景點大型旅館，於連續假期前進行住房率調查，並請入住率高的飯店業者，落實出入動線及用餐分流等措施。



至於寺廟參拜人流管制部分，內政部已請地方政府輔導所轄寺廟規劃參拜動線，控管人數，並在疫情嚴峻期間，避免提供飲食，主動與外圍攤商協調販賣動線，以確保民眾便利通行為原則。



指揮中心再次提醒，民眾於室內務必保持至少1.5公尺及室外1公尺以上距離，並正確佩戴口罩，做好個人衛生禮節，保護自己也保護他人。各著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等公共場域人流管制措施，可至衛生福利部疾病管制署網站查詢。