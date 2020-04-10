台灣漫畫家啟程法國　駐村創作激盪創意火花

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣漫畫家Adoor Yeh及Doz Lin脫穎而出，畫風截然不同的他們獲邀前往法國安古蘭國際漫畫暨影像城「作者之家」駐村創作三個月，勢必能激出精彩的創意火花。

由文化部與法國安古蘭國際漫畫暨影像城合作辦理之2020-2021台灣漫畫家駐村計畫，決選結果出爐！漫畫家Adoor Yeh、Doz Lin所提創作計畫獲法方評選委員會青睞，將於今（2020）年12月至明年2月赴安古蘭國際漫畫暨影像城「作者之家」駐村創作三個月。



Adoor Yeh創作(圖/文化部)

Adoor Yeh現從事漫畫與視覺設計等創作。2010年成立SIDE DOOR工作室，曾數次與國外雜誌合作及參加國內外藝術展；2013年開始獨立出版漫畫，作品包含《Sore Throat》、《Bus Bomb》、《孤島》、《冬》；2017年代表台灣漫畫家參加法國安古蘭國際漫畫節。

近年除了獨立出版非常規紙本作品，亦企圖結合裝置與社會哲學實踐，衍伸出永續的經驗方法。本次獲選的駐村計畫「B’bu-maqaw」（泰雅族語「棲蘭山」之意），以魔幻又輕鬆的自然地方史，攪動單一敘事，預計發展為中篇奇幻漫畫。



Doz Lin創作(圖/文化部)

Doz Lin現為動畫師，工作之餘持續創作漫畫和插畫。大學時期和同學獨立出版漫畫合集《真的真的真的》，現經營以短篇漫畫為主的粉絲專頁「車尾燈」，以各自成篇、大量日常閒談、虛實穿插為亮點，2019年集結成冊出版。

近年每年辦一檔展覽，展覽內容橫跨動畫、插畫、漫畫。本次獲選的駐村計畫，以一個「時常為工作忙碌的人」身份，換個環境生活，找到忙碌的源頭和意義，並反映異地的生活片段與心境，繪成冷靜、荒誕風格的漫畫。

安古蘭國際漫畫暨影像城是包含漫畫博物館、資料中心、電影院、展覽廳、書店、技術及多媒體支援中心的綜合性文化機構，所屬的「作者之家」2002年開始接待來自世界各地的漫畫家駐村，獲選漫畫家將有機會與各國漫畫家交流。

文化部自2014年底與法國安古蘭國際漫畫暨影像城簽署合作計畫，由文化部補助獲選漫畫家單人往返台法機票及三個月駐村期間之生活費、保險費，「作者之家」則提供住宿及工作室。至今已選送敖幼祥、米奇鰻、61Chi、陳沛珛、翁鴻瑜、房瑞儀、Pam Pam Liu、日安焦慮、Penpoint筆頭、NIN等10位漫畫家前往駐村，以漫畫為媒介，將三個月的異地生活與體驗轉化為持續創作的能量，與來自世界各地、不同文化背景的駐村漫畫家交流激盪。