我們的節目談過很多議題，都是在解決地球發燒的事，因此需大家一同來思考並提醒自己，怎麼樣可以讓世界活的更好、怎麼樣讓世界進步的更快，這並非單一國家、組織、企業的責任，應由大家一起努力。而今年由於疫情的關係，全球無論是職業、生活等都將出現極大的變化，在這艱辛的階段中，仍應保持正向，共同尋找嶄新的方向。

二、比爾·蓋茲(Bill Gates)投身公益 推馬桶革命

中國阿里巴巴創辦人馬雲將企業家分為三類：(1)生意人，將本求利。(2)商人，有所為有所不為。(3)企業家，關注社會責任。

全球鉅富非常多，但不是每一位都能成為關注社會責任的企業家。繼上次談到亞馬遜(Amazon)創始人的貝佐斯(Jeff Bezos）)捐贈100億美金做氣候變遷的公益活動，今次我們要來談談微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates)。

比爾·蓋茲在大學時代就找到自己的方向，毅然決定休學，在家中的車庫創業，其成立的公司，就是大家熟知的微軟(Microsoft)。經營微軟的1995年到2007年，比爾·蓋茲成了全球首富；而在2019年的億萬富翁指數中，金融時報（Financial Times） 與富比士（Forbes）也將比爾·蓋茲排在全球第二位。

2008年蓋茲曾將581億美元捐到比爾與美琳達．蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)，而自2006年他退居微軟幕後，到2011年他辭去了微軟董事長一職，轉做技術顧問至今。今（2020）年3月13日，蓋茲正式宣布退出微軟，全心投入公益工作，這是他人生做出重大改變的決心。

蓋茲不僅讀萬卷書，更實際行萬里路，喜歡到世界各地旅遊，有一次他到非洲旅遊時，發現當地的衛生環境堪慮，許多人隨地大小便外，因為污水地下道等公共設施未能普及，許多人也將排泄物直接丟入河裡，衛生條件可說非常不理想。他進而觀察到全世界有26億人是沒有合於衛生標準的廁所可以使用，根據世界衛生組織的統計，這世界上每九個人就有一個是死於痢疾，全因水質不乾淨造成，希望可以解決這個問題。

蓋茲發起了廁所革命，投入5億美金的研究經費，邀請各大學頂尖人才參與「馬桶再造競賽」，投入解決第三世界的糞便問題。計畫目標是研發出一套低成本的馬桶，不需要用水，也不需要用到污水下水道的建設，能獨立運作，但同時要達到衛生的條件。經過六年的研發後，蓋茲找了團隊在中國對20多個創意的馬桶進行測試。其中一個是「蚯蚓馬桶」，馬桶裡放了熱愛糞便的「虎蚯」，虎蚯可以將動物的排泄物轉化為水和二氧化碳，只會產生微量的臭味，處理後的糞便還可以用於農業灌溉，可以解決第三世界國家無馬桶可用的問題，如今已有4,000多個馬桶裝設在印度，對當地衛生的改善有很大的助益。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出