一、《當地球發燒時》輝煌12周年

《當地球發燒時》自2008年開播後已歷12年，這一路走來和大眾分享了很多氣候變遷的故事。關於節目的命名，是因為鑒於人類過度使用化學燃料，排放溫室氣體，引發地表溫度急劇上升，造成巨大傷害，有如人因發燒而傷身，希望藉由「發燒」的意象，喚起大眾對氣候議題的關注。早期談到氣候變遷的事時，大家認為只是一種自然現象的可能性，經由聯合國集結了3,000多位科學家多次會議和持續研究後，終於在第五次氣候變遷評估報告（Assessment Report, AR5）明確表示氣候變遷的主要成因，就是因燃燒化石燃料造成的。

然而大部分的人即使知道氣候變遷，但多數較無感。為了讓大家關注此一問題，需透過知識的學習，達到民眾理解上的共識，進而個人從行為上去改變，而這一改變除了氣候議題，也影響著社會面、經濟面、環境面等，都有各自的「發燒」情形需處理。針對各面向國際情況，這幾年有以下的觀察：

●巴黎協定的因應

2015年《巴黎協定》(Paris Agreement)簽署後，集結各國政府合作，落實了能源轉型的大工程，台灣也在同一年通過《溫室氣體減量及管理法」，訂定於2050年減少50%的碳排放，而歐盟則是2050年要達到碳中和。各國政府將原本只是觀念的問題，演進為實質的新制度，行動更加具體。

●永續發展目標(SDGs)的連動性

過去談永續發展目標(SDGs)都只是講單項，如淨水與衛生、可負擔能源等，並未從整體面來解決永續的問題，聯合國永續發展目標(SDGs)17項間息息相關，當中一項有變動就會牽動其他項目，也就是環環相扣。只要當中有一項未做好，就會拖跨全部工作，需要注意整體17項的合作與整合。

●永續能源發展

歐洲率先全球，最早投入經費與資源進行永續能源有關研究與建設，如風力發電場、太陽能電廠等，就是要落實再生能源的使用，以減少發電時使用的化石燃料，如英國目前已經提升再生能源的發電量高過化石燃料，台灣2025年的再生能源目標為總電力的20%，需要加速努力以完成。

●全球夥伴關係

以這波Covid-19肺炎疫情來說，應該是由世界衛生組織(WHO)來整合全球的防疫及醫藥合作。因此全球化治理對於各國是很重要的，畢竟我們只有一個地球，需要有一個相同的制度來推進，讓大家共同攜手推動永續發展目標，如衛生、能源、金融等議題的合作，需有更緊密的合作，才可達最高效益。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出