受邀華府智庫分享台灣抗疫對策　吳釗燮:「台灣故事」讓中國難推銷威權

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部長吳釗燮昨（10）日受邀為華府智庫演講，分享台灣針對此次新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）所採取的防疫措施；吳釗燮強調，中國現在不斷對外宣傳威權體制有較好的緊急應變能力，但台灣的成功向世界證明了，確實有一條比威權更好的道路。

吳釗燮昨日受邀在哈德遜研究所（Hudson Institute）一場線上研討會分享台灣對抗武漢肺炎疫情之有效對策。

吳釗燮提及，儘管全世界包括台灣仍在奮力對抗武漢肺炎，來自中國的錯假訊息並沒有因此停歇，尤其中國正積極對外宣傳只有威權體制才有資源及能力處理問題，「其企圖只有一個，就是一再傷害世界上自由、開放的社會。」

吳釗燮接著指出，台灣是這種論點的反證，「我們證明確實有一條更好的道路。」台灣有效控制疫情的故事若能傳遞越廣，威權政體就越難推銷其觀點。

吳釗燮表示，政府的資訊透明及公開，不僅是台灣在抗疫作為上與中國共產黨截然不同的地方，「在台灣,政府無法隱匿或扯謊，但中共卻因其制度缺陷而無法說出真相。」台灣政府透過中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，不僅讓民眾了解疫情的最新發展，提升民眾對政府的信心，也進而增強了社會對多數來自中國的錯假訊息產生免疫。

吳釗燮表示，台灣在此次針對武漢肺炎的積極應對，來自2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛教訓，因為深知「只能靠自己，WHO很可能不會對台灣伸出援手」，因此以衛生福利部疾病管制署為為核心的指揮中心，在總統及行政院院長的充分授權及全力支持下，很快便在1月底成立，並採取跨部會協力方式擬定決策。

吳釗燮提及，台灣正透過與國際社會分享「台灣模式」，強化台灣與理念相近國家的夥伴關係，例如台灣與美國在上（3）月發布聯合聲明，將針對疫苗、藥品與檢測試劑的研發與生產進行交流合作，台灣也正與若干歐洲夥伴進行科技諮商。

吳釗燮指出，「WHO持續限制台灣參與，是相當不負責任的作法」，儘管如此，台灣仍將持續爭取參與世衛組織，「在緩解武漢肺炎疫情的成功措施方面，我們有很多經驗可以與國際社會分享。」