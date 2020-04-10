【武漢肺炎快訊】調查局：中國網軍假冒台灣網友　攻訐世衛秘書長譚德塞

更新時間: 2020-04-10 11:30

首次發稿: 2020-04-10 10:23

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）法務部調查局今天(10日) 表示，經過查獲中國網軍假冒台灣網民攻訐世衛組織秘書長譚德塞，並在上午11時召開記者會說明查處情形。

行政院長蘇貞昌今天也說，譚德塞的說法對台灣不公平，沒證據亂講話，希望譚德塞應該對自己的錯誤行為道歉。

調查局資安工作站主任張尤仁在今天的記者會中表示，他們查獲44個推帳號上百筆中國網軍的推特po文，有些還附上台灣身分證或健保卡圖樣增加可信度，部分內容為代表「台灣人向譚德塞道歉」云云。這些推文還在增加中。

張尤仁指出，譚德塞所謂三個月前遭到台灣攻擊的說法，但並未確切說出攻擊來源，調查局迄今尚未找到任何「來自台灣社群媒體的相關貼文」。因此所謂的攻擊是否存在，令人質疑。

圖為記者會實況 (新唐人電視臺YouTube頻道)

調查局4/10記者會完整說明如下:

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞於109年4月8日指控，我國政府及民眾自三個月前起，對其進行言語誹謗攻擊，甚至有死亡威脅及種族歧視等辱罵情事；此已引發我國民眾反彈，外交部亦嚴正聲明此為不實指控，然爭議未平之際推特(Twitter)等網路社群竟出現大量發文及留言：

一、 「我是台灣人，我為台灣人這樣惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉，乞求他的原諒。」

二、 「我是台灣人，我為台灣人這樣種族歧視惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我願意代表台灣人向譚德塞和所有黑人群體道歉，乞求他的原諒。」

由於前揭貼文發布數在短時間內迅速暴增，且發文用戶疑非屬我國，有境外勢力蓄意操作之虞，本局爰火速發動溯源調查，調查結果如下： 一、 某廣播網Twitter帳號首度出現假道歉留言：某歐美廣播中文網Twitter帳號，於4月9日上午發表有關「譚德塞稱台灣進行人身攻擊」相關文章，當日下午該則貼文即出現一名用戶「以台灣人之名發表道歉留言」，經本局溯源調查，該用戶應來自大陸。

二、 某大陸地區電台Twitter帳號製作模板大量轉貼散布：某大陸地區電台Twitter帳號藉前揭留言內容製成假道歉文「模板」，號召其他用戶利用模板「偽裝成我國網民發布假道歉文」，爰開始出現大量境外網民發布或轉貼假道歉文之狀況，同時為求擬真，竟配合發布我國證件照片之截圖以取信他人。

三、 部分發布假道歉文之Twitter用戶，甚至公開表示「這樣挺好玩……哈哈哈哈哈」、「模版！大家記得裝像點！」，本局觀察已有近百則假道歉貼文湧現，且持續增加中。

由於前揭大陸網民集體刻意炒作，假臺灣人之名向WHO秘書長譚德塞公開承認對其種族歧視攻擊並乞求原諒，此舉嚴重危害我國國際聲譽，恐引發不可預期之後遺症，本局將持續調查境外勢力集體炒作假訊息之情事，在此呼籲民眾謹慎識別網路假訊息，切勿輕易轉傳不實訊息。

中央社報導，世界衛生組織（WHO）8日於日內瓦總部的例行記者會上，面對國際批評他處理全球武漢肺炎疫情不當，譚德塞激動指責台灣及台灣外交部，過去3個月對他人身攻擊；調查局獲悉後展開調查，發現有中國網軍假冒台灣網民攻訐譚德塞。

對於譚德塞的指控，總統蔡英文、外交部長吳釗爕昨(9日) 都要求道歉，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等台灣朝野政黨人士，也同聲譴責。

行政院長蘇貞昌今天(10日) 指出，因為中國政治打壓，台灣是在全世界，最被排擠、最被歧視、最被不公平對待的國家，台灣最清楚被歧視的滋味，被不公平對待的痛苦；台灣雖小，卻是非常盡力對世界做出貢獻，也盡力照顧弱勢與需要幫忙的人。

他表示，台灣對譚德塞的母國衣索比亞給予照顧，甚至訓練該國的醫療人員，譚德塞(下圖) 的發言不公正、無的放矢，對台灣幫助衣索比亞不知道感激，卻還如此發言，令人遺憾；希望譚德塞能夠針對事實，應該對自己的錯誤行為道歉。

世衛祕書長譚德塞(上圖) 處理全球武漢肺炎疫情不當，飽受國際社會批評 (美聯社)