蔡英文邀譚德賽訪台：我們比誰都知道被歧視和孤立的滋味

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）WHO秘書長譚德賽在8日例行記者會上指控台灣在國際社會上發動種族歧視攻擊，總統蔡英文表達強烈抗議，並要邀請譚德賽訪台，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

總統蔡英文今天在臉書發文，「對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」

蔡英文說，在世界各地，包括譚德塞幹事長的家鄉在內，都可以看到台灣的醫療人員和志願工作者無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人，所有人都是我們的兄弟姐妹。台灣，從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。

蔡英文表示，疫情期間，台灣傾全國之力防疫，成績也受到世界矚目。即使世界衛生組織因為政治的操弄將台灣排除在門外，我們還是扛起國際社會成員的責任，主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。

#TaiwanCanHelp，而且Taiwan is helping，這一點，從來不會因為國度或種族而有差別。

蔡英文邀請世界衛生組織譚德塞幹事長（Tedros Adhanom Ghebreyesus）訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

蔡英文說，自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，我們不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人。如果譚德塞幹事長能抵擋中國的壓力，踏上台灣的土地，就能了解到我們對防疫的努力，並且理解真正受到不公平待遇的，其實是台灣人民。我相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。