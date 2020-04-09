開第一槍！ 中國教育部禁止學生來台 我國招生單位錯愕

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中國教育部今（09）日宣佈，綜合考慮當前新冠肺炎疫情（武漢肺炎）防控及兩岸關係形勢，將暫停2020年中國學生赴台就讀政策，對於已在台灣就讀的中籍學生可依自願原則在台繼續升讀。消息一出外界嘩然。

中國教育部4月7日就曾透過官網表示，台灣宣布暫停中國居民赴台，使得大多數中生無法正常返校。此舉嚴重損害了中生權益。而台灣有關學校沒有為中生爭取到應有的返校就讀權利，甚至試圖將中生推出校園、推卸責任。敦促台灣改變針對中生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧中生返校就學權利。

《自由》報導，陸委會回應，因武漢肺炎疫情嚴峻，為避免人員移動導致疫情傳播擴散，才會暫時禁止中生來台。但各校推出遠距教學服務，協助無法到校的學生繼續學業。未來中籍學生返台的時程將由中央流行指揮中心進行整體疫情考量並決定。

今（09）日中國教育部突然宣佈暫停2020中生來台就讀工作政策，新聞稿中表示，綜合考慮當前新冠肺炎（武漢飛翼）疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年中國各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在台灣就讀並願繼續在台升讀的中生，可依自願原則繼續升讀。當務之急，要解決中生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。

此外，中國高校今年對台招生政策不變，有關高校招生信息已在中國高校面向招生信息網發布。消息一出，讓許多著手準備招生工作的學校錯愕不已。

南台科大副校長張鴻德表示，得知中國教育部暫停中生來台一事也相當錯愕，雖然已經與中國那邊的負責單位接洽，但是對方尚未得到新一步指示。