【武漢肺炎】美國「羅斯福號」核動力航母286人染疫　艦長、海軍代理部長先後丟官

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，停泊在關島的「羅斯福號」核子動力航空母艦上，已有大約286名官兵驗出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）呈陽性反應。

「羅斯福號」第一個確診病例出現在3月22日。

艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）上周一(3/30) 對該艦20到30名海軍相關人員發出電子郵件警告，航母上出現武漢肺炎疫情，必須緊急展開撤離行動。不料這項訊息外洩，導致克勞齊被海軍部代理部長莫德利(Thomas Modly)開除。

克勞齊雖然因為替官兵請命被拔官，但卻贏得羅斯福號官兵們的敬重。4月3日，社群媒體上出現一段影片，大批官兵在克勞齊下船離去時，大聲拍手歡呼，盛大為他送行。

海軍部代理部長莫德利周一(6日) 搭機前往羅斯福號航母上，對官兵發表談話，同時抨擊前艦長克勞齊是「蠢蛋」("stupid.")。

莫德利的談話經媒體披露之後引起抨擊，有參議員直指莫德利不配掌管海軍部。

當地時間7日，美國國防部長艾斯培表示，他已接受海軍部代理部長莫德利遞出的辭呈。莫德利雖然曾一改說法，試圖向克勞齊道歉，仍難以平息眾怒。

羅斯福號的疫情，導致海軍兩位高層丟官。克勞齊上校本人還確診武漢肺炎。

最新外電報導，截至9日為止，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）已有超過9成人員接受病毒檢測，艦上將近5000名官兵，目前有2329人撤離到岸上，其中1700人下榻飯店。