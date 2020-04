【武漢肺炎】美國「羅斯福號」核動力航母286人染疫　艦長、海軍代理部長先後丟官

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國有線電視新聞網(CNN)9日報導,停泊在關島的「羅斯福號」核子動力航空母艦上,已有大約286名官兵驗出對2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)呈陽性反應。

「羅斯福號」第一個確診病例出現在3月22日。

艦長克勞齊上校(Capt. Brett Crozier)上周一(3/30) 對該艦20到30名海軍相關人員發出電子郵件警告,航母上出現武漢肺炎疫情,必須緊急展開撤離行動。不料這項訊息外洩,導致克勞齊被海軍部代理部長莫德利(Thomas Modly)開除。

克勞齊雖然因為替官兵請命被拔官,但卻贏得羅斯福號官兵們的敬重。4月3日,社群媒體上出現一段影片,大批官兵在克勞齊下船離去時,大聲拍手歡呼,盛大為他送行。

海軍部代理部長莫德利周一(6日) 搭機前往羅斯福號航母上,對官兵發表談話,同時抨擊前艦長克勞齊是「蠢蛋」("stupid.")。

莫德利的談話經媒體披露之後引起抨擊,有參議員直指莫德利不配掌管海軍部。

當地時間7日,美國國防部長艾斯培表示,他已接受海軍部代理部長莫德利遞出的辭呈。莫德利雖然曾一改說法,試圖向克勞齊道歉,仍難以平息眾怒。

羅斯福號的疫情,導致海軍兩位高層丟官。克勞齊上校本人還確診武漢肺炎。

最新外電報導,截至9日為止,羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)已有超過9成人員接受病毒檢測,艦上將近5000名官兵,目前有2329人撤離到岸上,其中1700人下榻飯店。

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson as acting Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4