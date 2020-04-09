技專統測國中會考　須全程戴口罩　不開放親屬陪考

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考即將分別於5月2、3日及5月16、17日進行，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，教育部今（9）日宣布，四技二專統一入學測驗、國中教育會考將不開放陪考，考生須全程戴口罩，由教育部提供每人每日一片。

依據中央流行疫情指揮中心建議，對於將舉行的四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考，採取高規格防疫措施，並以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康為原則，主要防疫措施包括：考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線、掌握居家隔離或居家檢疫考生名單並保障該考生考試權益等。

教育部表示，依目前中央流行疫情指揮中心之建議，由教育部提供口罩給所有考生(考試日每日1片)，並由學校或試務單位先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入考場及試場。各節考試期間，考生於試場內應全程佩戴口罩，考生拒絕佩戴且經勸導不聽者，該科不予計分(等級、級分)。

考試當日之用餐時間或休息時間之交談，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，除用餐時，其餘時間仍請持續佩戴口罩。

所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫之量測，未量測體溫者一律不得進入考場及試場。經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將引導考生至「備用試場」應試，以確保考生權益。

此外，為避免人潮群聚，考場不開放考生親友進入考場陪考，將由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考生服務隊」，以協助考生於考場所需之服務與協助，考生服務隊由學校掌握成員之旅遊史及健康情況，進入考場前仍應配合相關防疫事項。

考生因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，家長於考試前得向各考(分)區試務會申請陪考服務並獲同意者，始得進入考場。