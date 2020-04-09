【武漢肺炎】中國將狗列為「伴侶動物」不可吃 引發網上正反兩面意見

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國農業農村部昨日發布「關於《國家畜禽遺傳資源目錄》」公開徵求意見通知，其中將狗從傳統畜禽中除去，並認同狗為人類伴侶動物，引發中國民眾正反兩面批評。

中國農業農村部昨日的通知中，公開徵求《國家畜禽遺傳資源目錄》，為期1個月，並將31個種動物分為「傳統畜禽」與「特種畜禽」。

傳統畜禽有18種，包括豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鴿、鵪鶉等。

特種畜禽有13種，包括梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、綠頭鴨、鴕鳥、水貂、銀狐、藍狐、貉等。

此外，通知中將「狗」從畜禽從去除。補充說解釋「隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗已經從傳統家畜“特化”為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，我國不宜列入畜禽管理」

消息出台，也引起了不小的轟動。廣州深圳人大日前通過「禁食貓狗肉」的政策之後，當地許多從事狗、貓運輸、偷渡、宰殺及販賣的非法人員失業，更引起部分「食狗」民眾反彈。有江蘇沛縣的狗肉製品公司3月8日在微信公眾號上炮轟說，使用狗肉是文化自信的突出行為，而立法禁止使用狗肉是對中國數千年飲食文化的否認。

《中央社》報導，農業農村部表示，《目錄》指定需把握四個原則。一是堅持科學，列入《目錄》的畜禽必須經過長期人工飼養馴化，有穩定的人工選擇經濟性狀；二是突出安全，優先保障食品安全、公共衛生安全、生態安全；三是尊重民族習慣，考慮多民族生產生活需要和傳統文化等因素；四是與國際接軌，參照國際通行做法和國際慣例等。

中國網友反彈聲浪也不小，有人說「這是屁話，中國還是秦朝的時候，樊噲就已經在賣狗肉了。 。這還不夠傳統？」「對不起，狗不是我的朋友和伴侶」

「天天說西方勢力影響輿論，這麼快就投降了？中國自古以來的飲食傳統哪去了？」「列入就列入吧，该吃还是得吃」

中國爆發武漢肺炎疫後，北京當局起初咬定病毒發源是由於武漢華南海鮮市場販賣的野味所導致，隨著新型冠狀病毒傳播到世界各地，至今造成全球突破150萬人確診，近9萬人死亡，中國開始透過大外宣，將病毒起源「甩鍋」美國及義大利，讓2國憤怒不已