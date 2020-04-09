將感謝化為行動 新北創客師生自製安全防護面罩贈醫護

嚴重特殊傳染性肺炎疫情未見趨緩， 許多醫療院所紛紛提高第一線醫護人員的安全防護裝備， 福和國中師生團隊發揮創客精神，將感謝化為行動， 透過動手實作率先製作第一線醫護人員防護面罩贈予國防醫學院及三 軍總醫院，響應感謝第一線辛苦的抗疫英雄， 獲得臨床人員使用好評，將號召更多創客學校夥伴擴大製作。

福和國中師生團隊以雷射切割方式製作面罩， 相較於3D列印更快速， 總計試作出399個防護面罩捐贈三軍總醫院內湖院區以及汀州院區 急診醫護同仁使用，臨床人員使用後表示效果良好、熱烈迴響， 更提出大量需求，希望可以繼續協助。

響應人創客社群學校福和國中游允赫老師表示， 之前曾參訪國防醫學院， 看到3D列印中心團隊以3D列印製作防護面罩支援體系內院所一線 臨床人員的需求，發現3D列印不容易在短時間內大量生產， 便思考校內創客設備多元豐富，可以對社會做些什麼貢獻？ 最終設計出使用雷射切割製作並可以快速組裝的輕量化面罩。 響應防疫工作是人生很有價值的事情，游老師希望結合眾人之力， 關鍵時刻集中防疫，邀請大家一起來協助， 同時也將轉變成一個教學範例， 不僅教導學生創客還有同理心及憐憫之心， 對學生來說更是件有意義的事。

為了因應醫護人員需求， 新北市教育局將與福和國中創客團隊共同設計課程， 將號召自願支援的創客社群學校夥伴，於4月14日辦理線上研習， 指導創客教師如何設計及製作防護面罩， 並由教師引導校內學生從整體社會角度去思考「 現階段防疫及醫護人員需求下，我們可以做什麼?」為啟發， 並將共同動手實作製作1, 000個防護面罩贈予醫用3D列印中心轉交三軍總醫院第一線醫護 人員，同時表達對醫護人員的由衷的感謝。

教育局長張明文表示：「培養面對問題、解決問題的能力， 是我們推動創客教育的初衷。」創客社群學校運用所擁有設備， 動手實作解決社會的問題，回饋給社會，這是很棒的生活態度， 也是件值得讚賞的事，鼓勵新北師生整合資源，勇於接受挑戰， 把動手做和解決問題當成生活態度。

新北市自103年底率先全國推動創客教育，以實作、創意、 整合及自學的四大理念，秉持著「新北創客123」口號-「 1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」， 讓師生能夠發揮想像力，即「想得出來，就做得出來」， 實踐新北創客精神，並補助創客社群學校、國小創客社團， 及到偏鄉推廣，至今已累積近100間創客能量學校。