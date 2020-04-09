亞馬遜防疫措施「與基層脫節」 員工：公司要求難以達成

「防疫視同作戰」，對於公司而言也是如此，然而，相較之下一般公司的情況更為複雜，因為有時候並不是員工能控制的，電子商務龍頭亞馬遜公司的員工就面臨的這個困境。

為了持續供貨並保持必要物資的流通順暢，亞馬遜的各個通路仍在運作當中，只是在多個據點遭到新型肺炎病毒侵襲後，外界對其是否能保護第一線員工的質疑，迫使亞馬遜發表公開聲明，表示已經實施嚴格的「社交安全距離」規範，蓄意打破規定的員工會受到懲處，甚至被開除。

亞馬遜指出，公司為了因應疫情做出了許多改變，包括移動桌椅增加員工間的空間、調整班表和工作站的時間，除此之外還在部分設施增加量體溫頻率與標準，並定期消毒工作場所，以確保最佳衛生狀態等，然而，對於員工來說，公司的規定很難令人接受。

一名因「多次違反社交距離規範」而遭到資遣的員工Christian Smalls指出，他試圖說服公司進行工作場所全面性的消毒，並組織了罷工對公司施壓，卻遭亞馬遜以「違反14天自主隔離」為由資遣，被他懷疑是挾怨報復。

另一名任職於密西根州亞馬遜部門的員工Mario Crippen說，只要業務持續運作，很多員工其實很難去遵守安全社交距離的相關規範，像是包裝部門就完全沒有牆壁阻隔，每個人幾乎是肩併著肩在工作，在碼頭裝卸貨時也是一樣，卡車裡面會有駕駛與副駕駛，不管怎樣這兩人都不可能合乎安全距離的規範。

不願具名的公司內部來源則說，更扯的是，儘管祭出了對社交距離的罰則，明顯更為有效的口罩居然只是「建議配備」，這象徵著公司領導階層與基層員工的脫節，對此，亞馬遜拒絕發表評論，僅表示公司有自己的規範，不會特別對外界說明。