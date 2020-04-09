台灣啟動第2波武漢肺炎外援　將捐贈600萬片口罩予新南向、拉丁美洲國家

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續在全球大流行，我國外交部今（9）日宣布，將展開第二波國際抗疫人道援助行動，捐贈總數600萬片醫療口罩予拉丁美洲及新南向政策目標地區等國家。

外交部發言人歐江安今日表示，「防疫是不分國界的，各國對於對抗武漢肺炎無法獨善其身，只有透過互助互利的合作，才能築起一個堅實的防疫防線。」她也重申，國際社會目前正在強化相關的防疫機制，台灣有能力也有意願跟各國一起合作，「我國將持續以實際行動應證台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙（Taiwan can help, and Taiwan is helping）。」

台灣今日宣布將再捐贈醫療級口罩，支援受到武漢肺炎疫情重創的國家，包括北歐及中東歐地區的歐盟會員國、美國受創最嚴重的州、拉丁美洲暨加勒比海地區國家、新南向政策目標國家，以及其他友好國家等，總數共是600萬片。

歐江安指出，有關捐贈給日本的部份，雙方已開始進行討論，若有結果將對外說明。

歐江安也提及，第一波外援的1,000萬片口罩已陸續啟運，其中，捐贈給15個邦交國的口罩將抵達各國，而我國捐贈美國的200萬片口罩，則在今日啟運。

歐江安接著表示，我國援贈荷蘭的口罩已於週二（7）運抵首都阿姆斯特丹，捐贈給其他歐洲國家的口罩，則分批於週三（8）週四（9）先後啟運，將分別送往義大利、西班牙、法國、德國、波蘭、捷克、比利時及盧森堡等歐盟會員國，以及英國、瑞士與教廷等在前線急需的醫護人員、相關團體或與民眾接觸的神職人員。