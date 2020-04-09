最新「菊島新情」發行 澎湖市府鼓勵新住民多投稿

澎湖新住民家庭服務中心於3月發行第24期刊物「菊島新情－新住民生活報」，已寄送1,232份至縣內新住民家庭，刊物內容除了傳遞中心重要訊息外，還包括了年度主題專欄、政令宣導、新住民心情故事、年度活動回顧等精采豐富的內容。

澎湖縣新住民家庭服務中心為提供縣內新住民家庭更多資訊，定期規劃「菊島新情－新住民生活報」，提供新住民分享在臺生活經驗之媒介與平台，期望以多元文化為基礎，進而達成生活資訊有效傳遞之目的，並將刊物文字提供中文、越南文、印尼文，以便利於新住民姊妹閱讀，透過熟悉的文字將訊息有效傳遞至每位新住民姐妹手中，以落實照顧與輔導新住民在澎湖之生活適應。

澎湖縣社會處說明，第24期「菊島新情－新住民生活報」已於3月起陸續寄送至澎湖縣各個新住民家中，若為初次入境新住民或未收到刊物的新住民家庭，可聯繫澎湖縣新住民家庭服務中心免費索取本期新住民生活報，或至澎湖縣社會處網站「刊物專區」即可下載刊物電子檔線上閱讀。

澎湖縣社會處表示，歡迎居住於澎湖縣新住民踴躍投稿25期「心情故事分享」，文章內容包含移民歷程、婚姻及家庭生活經驗、課程與活動參與收穫等，投稿內容不限中文、越南文、印尼文，文稿一經審核後刊登將給予稿費，字數不限。洽詢電話：06-9260385，馬公市中華路242號3樓(澎湖縣婦女福利服務中心)。（新聞轉載自新住民全球新聞網）