防疫措施不間斷 北市重建處主動關懷居家檢疫移工

依疫情指揮中心3月17日16時後登機入境的移工，應辦理居家檢疫14天，為安撫正在居家檢疫的移工，北市勞動力重建運用處也在3月下旬逐一打電話關懷。這些移工預計於3月30日起檢疫期滿，將回到雇主家開始工作，為此，北市重建處呼籲雇主仍應指導移工必要的防疫措施並主動提供相關防疫資訊，臺北市重建處官網已設有移工、雇主服務訊息專區，提供多國語言圖文，雇主可以多加利用向移工說明。

對於移工居家檢疫期滿後開始工作，雇主需全額給付移工薪資，不得將檢疫期間衍生的住宿費或其他虛偽不實的款項由薪資中扣除，否將處以雇主罰鍰並廢止聘僱許可，如移工領取薪資有異常情況，可撥打「1955勞工諮詢申訴專線」諮詢。

另由政府依據嚴重疫情防治及紓困振興特別條例規定予以補償，移工在檢疫隔離期間，沒有支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，每人按日發給新臺幣1,000元防疫補償金。

北市重建處表示，防疫補償金應由移工本人申請，並直接匯入申請人帳戶，雇主或仲介業者不得要求移工將防疫補償金用來支付居家檢疫期間的費用，或代為收領該筆補償金。防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日之次日起2年內申請，移工無須急於近期申辦，可待入國工作略為適應後，再提出申請。

有關嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申請審核作業規定請參閱網站（英文版），如有防疫補償相關疑問，亦可撥打免付費的1957福利諮詢專線洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）