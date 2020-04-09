【武漢肺炎】台師大傳第2例確診　校長吳正己: 4/20 後視疫情彈性調整上課方式

圖為師大禮堂 (台師大官網)
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更新時間: 2020-04-09 15:53
首次發稿: 2020-04-09 14:04
(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台師大最新公告全文如下:
【本校說明第二例確診之緊急因應與後續作為】
本校於4月8日接獲疾病管制署通知，本校出現第二例確診個案，為本校首例確診學生之室友，學校正配合疫情調查，釐清相關接觸者情形。相關緊急因應與後續作為說明如下：
1️⃣ 學校於3月30日深夜接獲通知首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒，並又於清明連假期間全校大消毒，4月6日至17日全校各系所改採遠距教學。目前首例確診學生病情好轉，咳嗽症狀緩解，也沒有發燒。
2️⃣ 學校接獲通知首例確診後，即安排室友移出宿舍進行居家隔離，第二例當時並無任何發病跡象，在校外居家隔離期間，住一人一間獨立套房，亦無任何症狀，但由於第二例與首例為室友，考量其具有罹病高風險，因此CDC主動採檢，結果呈陽性，確診感染新冠病毒。
3️⃣ 第二例學生無跨校選課，所修課程中亦無外校學生，也不是師培生。3月30日即居家隔離，未在校園內上課。依教育部規定，有兩位學生被列為確診病例，已達停課標準，但本校日前4月6日即已全面實施遠距教學，課程都已透過網路進行學習（包含室內、室外，以及實驗室），避免群聚，但師生仍將維持原定進度進行課程活動。
4️⃣ 本校已配合中央疫情指揮中心疫情調查，提供案例在校可能接觸師生資料，目前校內除被CDC匡列的3位需居家隔離之外，需自主健康管理者本校也將持續加強衛教宣導。
5️⃣ 本校後續將依CDC指示辦理，與教育部密切配合，應疫情所需執行應變作為。本校於實施遠距教學期間，除學生不須到校外，學校教職員工仍正常到校，維持校園防疫工作及支援遠距教學事宜。有關消毒部分，因本案屬第一例之延續，彼此有很大環境交集，且在確診案例移出宿舍後，已完成全校大消毒，未來會在相關場域使用時，再加強消毒。
6️⃣ 本校大學入學個人申請第二階段甄試，因受第二例確診之故，將依教育部及大學招生委員會聯合會「大學個人申請入學管道因應疫情應變機制」，啟動應變機制，全面改採書面審查，報名本校第二階段之考生，不需到本校參加面試或筆試，以避免衍生任何可能風險。
7️⃣ 面對嚴峻防疫時刻，本校同仁始終競競業業，以維護全校師生的安全健康為最大目標。值此非常時期，呼籲師生務必多留意自身健康，以嚴謹態度做好各項防疫措施，大家共同努力一起度過這次疫情危機。
中央社引述台師大校方今天(9日) 表示，昨（8）日接獲疾管署通知，又有高度疑似確診個案，中央流行疫情指揮中指揮官陳時中，已在下午2時的記者會上確認此個案380，即日前（台師大) 確診個案322理工男的室友，這位室友直到採檢之前都未出現任何症狀。
台師大校長吳正己下午3時，出面說明具體因應方式。
依據中央流行疫情指揮中心與教育部的規範，當校園出現2名確診病例，全校將實施停課。原本以為依此標準，台師大極有可能成為第一所全校停課的大學。但由於台師大先前出現第一個確診案例時，全校已決定將6日至17日的課程改為遠距教學。
吳正己下午出面說明時指出，20日(周一) 以後的上課方式將彈性調整，校方也將與指揮中心和教育部密切保持聯繫。
唯一可以確定的是，原定進行的大學入學個人申請第二階段面試，
全部改為書面審查(以下資料為師大提供)
6️⃣ 本校大學入學個人申請第二階段甄試，因受第二例確診之故，將依教育部及大學招生委員會聯合會「大學個人申請入學管道因應疫情應變機制」，啟動應變機制，全面改採書面審查，報名本校第二階段之考生，不需到本校參加面試或筆試，以避免衍生任何可能風險。
相關事宜以台師大官網/臉書公告為準。請學生與家長注意。
(臉書公告 超連結在此)
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