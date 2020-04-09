【武漢肺炎】台師大傳第2例確診　校長吳正己: 4/20 後視疫情彈性調整上課方式

更新時間: 2020-04-09 15:53

首次發稿: 2020-04-09 14:04

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台師大最新公告全文如下:

【本校說明第二例確診之緊急因應與後續作為】



本校於4月8日接獲疾病管制署通知，本校出現第二例確診 個案，為本校首例確診學生之室友，學校正配合疫情調查， 釐清相關接觸者情形。相關緊急因應與後續作為說明如下：



1️⃣ 學校於3月30日深夜接獲通知首例確診學生後，立刻採取 必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消 毒，並又於清明連假期間全校大消毒，4月6日至17日全 校各系所改採遠距教學。目前首例確診學生病情好轉，咳嗽 症狀緩解，也沒有發燒。



2️⃣ 學校接獲通知首例確診後，即安排室友移出宿舍進行居家隔 離，第二例當時並無任何發病跡象，在校外居家隔離期間， 住一人一間獨立套房，亦無任何症狀，但由於第二例與首例 為室友，考量其具有罹病高風險，因此CDC主動採檢，結 果呈陽性，確診感染新冠病毒。



3️⃣ 第二例學生無跨校選課，所修課程中亦無外校學生，也不是 師培生。3月30日即居家隔離，未在校園內上課。依教育 部規定，有兩位學生被列為確診病例，已達停課標準，但本 校日前4月6日即已全面實施遠距教學，課程都已透過網路 進行學習（包含室內、室外，以及實驗室），避免群聚，但 師生仍將維持原定進度進行課程活動。



4️⃣ 本校已配合中央疫情指揮中心疫情調查，提供案例在校可能 接觸師生資料，目前校內除被CDC匡列的3位需居家隔離 之外，需自主健康管理者本校也將持續加強衛教宣導。



5️⃣ 本校後續將依CDC指示辦理，與教育部密切配合，應疫情 所需執行應變作為。本校於實施遠距教學期間，除學生不須 到校外，學校教職員工仍正常到校，維持校園防疫工作及支 援遠距教學事宜。有關消毒部分，因本案屬第一例之延續， 彼此有很大環境交集，且在確診案例移出宿舍後，已完成全 校大消毒，未來會在相關場域使用時，再加強消毒。



6️⃣ 本校大學入學個人申請第二階段甄試，因受第二例確診之故 ，將依教育部及大學招生委員會聯合會「大學個人申請入學 管道因應疫情應變機制」，啟動應變機制，全面改採書面審 查，報名本校第二階段之考生，不需到本校參加面試或筆試 ，以避免衍生任何可能風險。



7️⃣ 面對嚴峻防疫時刻，本校同仁始終競競業業，以維護全校師 生的安全健康為最大目標。值此非常時期，呼籲師生務必多 留意自身健康，以嚴謹態度做好各項防疫措施，大家共同努 力一起度過這次疫情危機。

中央社引述台師大校方今天(9日) 表示，昨（8）日接獲疾管署通知，又有高度疑似確診個案，中央流行疫情指揮中指揮官陳時中，已在下午2時的記者會上確認此個案380，即日前（台師大) 確診個案322理工男的室友，這位室友直到採檢之前都未出現任何症狀。

台師大校長吳正己下午3時，出面說明具體因應方式。

依據中央流行疫情指揮中心與教育部的規範，當校園出現2名確診病例，全校將實施停課。原本以為依此標準，台師大極有可能成為第一所全校停課的大學。但由於台師大先前出現第一個確診案例時，全校已決定將6日至17日的課程改為遠距教學。

吳正己下午出面說明時指出，20日(周一) 以後的上課方式將彈性調整，校方也將與指揮中心和教育部密切保持聯繫。

唯一可以確定的是，原定進行的大學入學個人申請第二階段面試，

全部改為書面審查( 以下資料為師大提供 )

6️⃣ 本校大學入學個人申請第二階段甄試，因受第二例確診之故 ，將依教育部及大學招生委員會聯合會「大學個人申請入學 管道因應疫情應變機制」，啟動應變機制，全面改採書面審 查，報名本校第二階段之考生，不需到本校參加面試或筆試 ，以避免衍生任何可能風險。

相關事宜以台師大官網/臉書公告為準。請學生與家長注意。

(臉書公告 超連結在此)

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