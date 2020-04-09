美國務卿感謝台灣捐贈口罩：「在艱難時刻，真正的朋友互相幫助」

台灣捐贈的醫療口罩準備送往武漢肺炎疫情嚴重的歐美國家（照片來源：外交部推特） 台灣捐贈的醫療口罩準備送往武漢肺炎疫情嚴重的歐美國家（照片來源：外交部推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣在4月初宣布啟動醫療口罩外援，而第一批即將送往歐洲和美國等新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴重的國家。

外交部長吳釗燮昨（8）日晚間透過推特表示，「這幾天，我們一直忙著打包口罩，準備送往因武漢肺炎（coronavirus）受創的國家。」他也向友邦及友好國家打氣，表示大家將一起克服挑戰。

總統蔡英文在4月初宣布台灣將捐贈1,000萬個醫療口罩予歐美主要疫區的醫護人員，「前一個階段，我們組好了國家隊；在這個階段，我們要打國際盃，跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。」台灣目前國內口罩產量每日最高達1,500萬片。

根據外交部，700萬片口罩將被送往歐盟、瑞士及英國，200萬片則送至美國。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週三透過推特表示，「美國感謝台灣捐贈200萬個口罩，支持我們前線的醫護人員。在全球對抗新冠肺炎的戰役中，台灣所展現的公開透明及慷慨大方是世界的楷模。」蓬佩奧也提及，「在此艱難時刻，真正的朋友會互相幫助、團結一致。」

根據約翰霍普金斯大學的數據，截至週四（9）早上，全球已有超過150萬人罹患武漢肺炎，而死亡人數預計在未來幾天也將超過90,000人。儘管與中國地緣距離很近，兩國之間人民也交流頻繁，自1月下旬通報第一起病例以來，台灣迄今確診案例不到400例，死亡人數維持五人。

台灣對病毒的即早因應及融入科技至疾病預防的工作被各界認為是成功阻止病毒在國內爆發的關鍵，而除了「口罩外交」，台灣目前也正在與歐洲國家和美國合作研發武漢肺炎的快篩與疫苗，並提供提供呼吸器等醫療用品予友邦及友好國家。