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【武漢肺炎】芬蘭向中國購買200萬枚口罩到貨、全都不合格: 中國市場「極端混亂」

最近幾周，西班牙，荷蘭，土耳其以及澳洲，都紛紛退回從中國購買的不合格口罩。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/09 16:18
圖為穿戴保護裝置的芬蘭藥妝店工作人員(美聯社) 

圖為穿戴保護裝置的芬蘭藥妝店工作人員(美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）芬蘭政府8日承認，向中國購買的200多萬片外科手術用和防護型口罩，經檢驗後發現並不適宜醫院使用。

法國國際廣播電台（RFI）報導，本周二(7日) ，芬蘭衛生部長Pekonen ，特別趕到赫爾辛基機場 ，迎接從中國運來的第一批口罩，她在機場與中國運來的醫療物資合照，並發表在推特上。

推文內容指出: 第一批從中國運來的醫療物資包括200萬枚外科手術口罩和23萬個防護型口罩。這批物資是否合格，還需要進行檢驗。

星期三(8日) ，芬蘭當局發現買來的口罩並沒有嚴格遵守防止新冠病毒（武漢肺炎, COVID19) 的規定標準。衛生部一位官員對媒體說：「我們當然感到很失望」。

不過聊勝於無，這批口罩雖然不適合在醫院使用，仍可供一般養護機構或探訪民宅的社工使用。

法新社報導稱，最近幾周，西班牙，荷蘭，土耳其以及澳洲都紛紛退回從中國購買的不合格口罩。中國當局則推卸責任說，是這些國家採購前沒看清楚。

芬蘭防災單位負責人Tomi Lounema對媒體表示，目前中國口罩市場「極端混亂......價格隨時會上揚，採購速度要快，還要預先付款」，因此「商業風險相當高」。
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